В Раде предлагают запретить школьникам один из самых популярных напитков
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании энергетических напитков.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по государственному регулированию производства и обращению энергетических напитков. Предлагается ограничить их продажу.
Законопроект №13024 предусматривает запрет на продажу энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств лицам, не достигшим 18-летнего возраста, и другие ограничения по реализации таких напитков.
Согласно проекту, при производстве энергетических напитков запрещается добавлять ингредиенты, стимулирующие центральную нервную систему, в концентрациях, превышающих установленные максимально допустимые уровни.
Авторы проекта отмечают, что энергетические напитки стали очень популярны среди разных категорий населения благодаря своему химическому составу, включающему кофеин, таурин, гуарану, витамины группы В и другие добавки. Эти напитки стимулируют центральную нервную систему человека, создавая ощущение бодрости, улучшения настроения и повышения работоспособности на короткое время.
Впрочем, длительное потребление энергетиков может привести к истощению организма, повышенной усталости, нарушению сна, нервным расстройствам и депрессии. Авторы законопроекта ссылаются на исследования, якобы доказывающие вред энергетических напитков. По их данным, некоторые страны, такие как Латвия, Литва и Польша уже запретили продажу энергетических напитков детям.
Законопроект предлагает внести изменения в закон "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", определив новые термины:
- "энергетический напиток" — напиток, содержащий кофеин или другие стимулирующие ингредиенты;
- "энергетический напиток с высоким содержанием стимулирующих средств" – напиток, в котором содержание кофеина или других стимулирующих ингредиентов превышает 150 мг на 1 литр.
Ранее "Телеграф" писал, сколько можно сэкономить за год, если не пить кофе в центре Киева.