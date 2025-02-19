В Раде предлагают запретить школьникам один из самых популярных напитков

В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании энергетических напитков.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по государственному регулированию производства и обращению энергетических напитков. Предлагается ограничить их продажу.

Законопроект №13024 предусматривает запрет на продажу энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств лицам, не достигшим 18-летнего возраста, и другие ограничения по реализации таких напитков.

Согласно проекту, при производстве энергетических напитков запрещается добавлять ингредиенты, стимулирующие центральную нервную систему, в концентрациях, превышающих установленные максимально допустимые уровни.

Авторы проекта отмечают, что энергетические напитки стали очень популярны среди разных категорий населения благодаря своему химическому составу, включающему кофеин, таурин, гуарану, витамины группы В и другие добавки. Эти напитки стимулируют центральную нервную систему человека, создавая ощущение бодрости, улучшения настроения и повышения работоспособности на короткое время.

Впрочем, длительное потребление энергетиков может привести к истощению организма, повышенной усталости, нарушению сна, нервным расстройствам и депрессии. Авторы законопроекта ссылаются на исследования, якобы доказывающие вред энергетических напитков. По их данным, некоторые страны, такие как Латвия, Литва и Польша уже запретили продажу энергетических напитков детям.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", определив новые термины:

"энергетический напиток" — напиток, содержащий кофеин или другие стимулирующие ингредиенты;

"энергетический напиток с высоким содержанием стимулирующих средств" – напиток, в котором содержание кофеина или других стимулирующих ингредиентов превышает 150 мг на 1 литр.

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