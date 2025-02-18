Скандал со сценкой об избиении ТЦК получил продолжение: что будет с педагогом и детьми

Будет принято еще много мер и разговоров с детьми

Педагог-организатор киевской школы 309, где ученики сделали постановку об избиении сотрудника ТЦК, написала заявление на увольнение. А к детям 18 февраля придут представители ТЦК.

Об этом рассказала директор школы Ольга Тимошенко в эфире телеканала "Киев24". По её словам, такую концовку номера ей не показывали, хотя она предварительно просматривала его. Дети же сказали, что это была их инициатива.

Директор также предположила, что педагог-организатор могла знать о таком варианте концовки, поскольку школьники репетировали несколько вариантов завершения представления. Тем не менее, Тимошенко добавляет, что ее лично не предупреждали, что такой вариант выступления состоялся.

По словам директора, будет принято еще много мер и разговоров с детьми. В частности, сегодня детей посетят представители ТЦК.

Напомним, в сети появилось видео с одного из школьных мероприятий школы. На нем в актовом зале дети выступают с постановкой, где избивают сотрудника ТЦК. Кадры вызвали широкий общественный резонанс и на них уже отреагировали в Райадминистрации, полиции и Минобразования.

Ранее "Телеграф" писал, что дети в Киеве играли в ТЦК и уклонистов. В результате одному ребенку едва не сломали нос.