"Я не изменился и не сломался": Залужный растрогал постом в годовщину увольнения с должности главкома

Он сменил военную форму на костюм дипломата

Ровно год назад, 8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Залужный поделился мыслями на этот счет.

"Спасибо семье и друзьям, что поддержали. Спасибо Вооруженным Силам Украины. Я не изменился и не сломался. Это мое самое главное достижение этого тяжелого года. И да, я согласен, следующий будет еще тяжелее. Но… нам все также не стыдно", — написал он в Facebook.

Напомним, летом 2024 года Валерий Залужный начал работу послом Украины в Великобритании. На этот пост президент Украины Владимир Зеленский назначил его 8 мая.

Сейчас, когда в Украине заговорили о выборах, ходят слухи, что Залужный может составить конкуренцию Зеленскому в выборах президента. Экс-главком дал "Телеграфу" комментарий о своих политических планах.

Как писал "Телеграф", ранее посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, почему Залужный часто бывает в Украине. Она рассказала, что он сопровождает высоких представителей Британии во время их визитов в Киев, что является протокольным обязательством посла.