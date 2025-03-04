На извинения Зеленского перед Трампом принимают ставки. Сколько можно выиграть

Некоторые люди ставят большие деньги

Вопрос, извинится ли президент Украины Владимир Зеленский перед бывшим президентом США Дональдом Трампом, сейчас активно обсуждают и политики, и общественность. Более того, биржевые платформы начали принимать ставки на вероятность этого.

Если это произойдет до 7 марта 2025 года, все, кто поставил на Да, получат выигрыш. В противном случае победят те, кто избрал "Нет". Соответствующие ставки принимают, например, на сайте Рolymarket.

Как работают ставки

Цена акций меняется в зависимости от спроса. Сейчас стоимость ставки на то, что Зеленский извинится, колеблется в пределах 14-20 центов за акцию, в то время как ставка на "Нет" значительно дороже – около 87 центов. Это свидетельствует о том, что большинство трейдеров не верят в вероятность извинений.

Правила предусматривают, что рынок решится в пользу "Да" только в случае официального заявления Зеленского или если надежные источники подтвердят этот факт.

Как выиграть и сколько можно получить

Чем ниже цена акции при покупке, тем больше можно заработать. Например, если сейчас приобрести 100 акций "Да" за 14 центов каждую (в общей сложности $14), а затем Зеленский действительно извинится, эти акции выплатят $100, что принесет прибыль в $86.

Для ставок "Нет" риск меньше, но и выигрыш ниже. Покупка 100 акций за 87 центов стоит $87, а потенциальная прибыль будет составлять только $13, если извинений не будет.

Что уже поставили игроки

Биржевые данные показывают, что большие суммы вкладываются именно в "Нет". Например, пользователь nicktsai купил 10 928 акций "Нет" за 91,6 цента на каждую, потратив более $10 000. Другой трейдер, TelegramTeleblo, инвестировал в 944 акции "Нет" на $802.

Однако есть и те, кто делает ставки на Да. К примеру, Finalyty купил 286 акций "Да" за 14 центов на сумму $40, а Saul2323 приобрел 313 акций за 16 центов, потратив $50.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Трампа будет выдвинут на Нобелевскую премию мира 2025 года. Ни разу он еще не получал этой премии.