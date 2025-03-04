Майор ВСУ, боец 45 ОАБр, Секретарь Львовского городского совета об остановке Трампом военной помощи Украине:

По информации издания Bloomberg Трамп дал указание остановить всю военную помощь Украине.

В том числе решение касается и находящегося в пути оружия – на самолетах, кораблях или складах в Польше.

Наверное, эта новость и будет основой обращения к Конгрессу, которое так громко анонсировал президент Америки.

Ну что ж, как мы понимаем, события в Овальном кабинете имеют продолжение.

Без американских союзников нам будет не легко, но если нас таким циничным способом принуждают к миру с агрессором, значит мы должны лишь усиливать свою борьбу.

Ибо это принуждение не к миру, а к капитуляции.

Оружие забирают у нас, а не у оккупантов.

Вся риторика Трампа о мире – звучит, как обращение к изнасилованной девушке, чтобы она расслабилась.

Учитывая события последних дней на болотах, наверное, воют от восторга, потому что беззащитная Украина – это то, о чем они мечтают. Так что мы должны делать все, чтобы поломать их планы.

Еще больше донатов на армию.

Больше единства и взаимоподдержки.

Помним, что самая темная ночь перед рассветом.

Источник: Facebook Маркиан Лопачак