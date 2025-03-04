Вся риторика Трампа о мире — как обращение к изнасилованной девушке, чтобы она расслабилась - Маркиян Лопачак
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Майор ВСУ, боец 45 ОАБр, Секретарь Львовского городского совета об остановке Трампом военной помощи Украине:
По информации издания Bloomberg Трамп дал указание остановить всю военную помощь Украине.
В том числе решение касается и находящегося в пути оружия – на самолетах, кораблях или складах в Польше.
Наверное, эта новость и будет основой обращения к Конгрессу, которое так громко анонсировал президент Америки.
Ну что ж, как мы понимаем, события в Овальном кабинете имеют продолжение.
Без американских союзников нам будет не легко, но если нас таким циничным способом принуждают к миру с агрессором, значит мы должны лишь усиливать свою борьбу.
Ибо это принуждение не к миру, а к капитуляции.
Оружие забирают у нас, а не у оккупантов.
Вся риторика Трампа о мире – звучит, как обращение к изнасилованной девушке, чтобы она расслабилась.
Учитывая события последних дней на болотах, наверное, воют от восторга, потому что беззащитная Украина – это то, о чем они мечтают. Так что мы должны делать все, чтобы поломать их планы.
Еще больше донатов на армию.
Больше единства и взаимоподдержки.
Помним, что самая темная ночь перед рассветом.
Источник: Facebook Маркиан Лопачак
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