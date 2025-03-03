Почему Зеленский не собирается извиняться перед Трампом - ВВС

Зеленский после перепалки с Трампом и Вэнсом не выглядит подавленным и продолжает отстаивать интересы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается извиняться перед президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом за перепалку, которая произошла между ними в Овальном кабинете. Зеленский заявил, что он "никого не оскорблял", а спор в Белом доме "не был положительным ни для одной из сторон".

Об этом сообщает ВВС. Во время разговора с журналистами президент Украины пытался донести мысль о том, что "наши свободы и ценности не продаются". Однако эксперты подчеркивают, что Зеленскому необходимо будет принять "новую реальность" и смириться сней, так как "без готовности к компромиссу трудно надеяться на завершение этой войны".

"Зеленский не намерен извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу произошедшего в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США. Даже глава НАТО призвал Зеленского найти способ перезагрузить отношения с американским лидером.

Однако в тоне Зеленского во время разговора не было ничего такого, что могло бы говорить о его стремлении продемонстрировать любезность… Он также сказал, что "никого не оскорблял", а спор, который разразился в Овальном кабинете, не был положительным ни для одной из сторон", — пишет ВВС.

Президент Украины подчеркнул, что он готов выполнить одно из требований Дональда Трампа — подписать соглашение о полезных ископаемых, которое предоставит США доступ к некоторым природным ресурсам Украины. Однако, по его мнению, на данном этапе неправильно обсуждать отказ от захваченных Россией территорий.

При этом журналисты и эксперты заявляют о том, что Владимиру Зеленскому будет необходимо "смириться с новой реальностью Вашингтона" и быть готовым пойти на определенные компромиссы.

"Поэтому, если Зеленский хочет, чтобы США "оставались с нами, а не с русскими", как он выразился в своем интервью Fox News, ему придется смириться с новой реальностью Вашингтона: позиция Америки в отношении Украины радикально изменилась при Трампе и Вэнсе, и даже давние сторонники Зеленского говорят, что чем быстрее он это поймет, тем лучше будет для его страны", — пишет POLITICO.

ВВС также подчеркивает, что ни Зеленский, ни какой-то другой западный лидер пока не убедили Трампа занять этически четкую позицию.

"Даже если это трудно принять, все равно надо признать, что без готовности к компромиссу трудно надеяться на завершение этой войны", — говорится в материале.

Напомним, во время встречи в Белом доме между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник напряженный спор по гарантиям безопасности для Украины. К перепалке присоединился и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После инцидента ряд американских сенаторов подверг критике действия руководящей верхушки Соединенных штатов. Кроме того, в Нью-Йорке и других городах США прошли массовые акции протеста в поддержку Украины и, в частности, президента Зеленского. Также европейские лидеры после этого в большинстве своем поддержали Зеленского.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский выступил на телеканале Fox News в США и сделал ряд важных заявлений. Зеленский и телеведущий Брет Байер поговорили о скандале, произошедшем в Белом доме, соглашении о полезных ископаемых, мирных планах Трампа и многих других вещах.