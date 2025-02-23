"Контракт 18-24" в Украине пересмотрят, — Зеленский

Глава государства говорит, что будут открыты другие бригады

В воскресенье, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил урегулировать вопросы контрактов для добровольцев 18-24 лет, которые ушли на фронт еще с начала полномасштабного вторжения. Будет также улучшена ротационная система для военных.

Об этом он сообщил во время форума "Украина. Год 2025". Он отметил, что сейчас в проекте задействованы отдельные бригады, у которых есть конкретная платформа правильной подготовки.

"Я не говорю, что у других нет, это был выбор военных. Мы договорились, что это продлится два месяца. После этого я уверен, что мы решим вопрос 18-24 для всех. Будут открыты другие бригады. Мы этот вопрос решим", — добавил глава государства.

Зеленский также отметил необходимость улучшения системы ротаций для военных. "Люди действительно устали. Генеральный штаб и Министерство обороны должны в ближайшее время сделать все возможное, чтобы обеспечить больше ротаций и отпусков для военнослужащих", — подчеркнул он.

Что известно о военной службе для украинцев 18-24 лет

В начале 2025 г. стало известно, что Украина реформирует систему набора в армию. Это позволит привлечь молодых солдат и увеличить численность личного состава.

Уже в начале февраля Владимир Зеленский рассказывал, что в Украине готовят инициативу по привлечению в армию военнообязанных от 18 до 24 лет. Для этой категории будет действовать специальный контракт.

Уже известно, что специальный контракт для военнообязанных от 18 до 24 лет включает ряд преимуществ. По условиям нового контракта, украинцы 18-24 лет, которые подпишут годовое соглашение с армией, получат:

1 миллион гривен бонуса ;

; Бесплатное обучение в высших учебных заведениях без экзаменов после года службы;

без экзаменов после года службы; Ипотеку под 0% годовых , где все проценты покрывает правительство;

, где все проценты покрывает правительство; Прочие льготные условия и привилегии.

Ранее "Телеграф" писал, что в мобильном приложении "Резерв+" появилась новая функция. Теперь мужчины в возрасте 18-24 лет могут заключить годовалый контракт на службу онлайн.