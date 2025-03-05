"Получил письмо от Зеленского". Что Трамп говорил об Украине во время выступления в Конгрессе

Лидер Штатов заявил о "мощных сигналах" от российской стороны

Дональд Трамп выступил перед Конгрессом США. Упомянул он и войну России против Украины.

"Телеграф" рассказывает, что президент США Дональд Трамп сказал об Украине. Как и обычно, он заявил, что "пришло время остановить это безумие, настало время для диалога с обеими сторонами". Глава Белого дома добавил, что "неустанно" работает над завершением войны.

Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского. В нем, по его словам, речь идет о готовности Киева к переговорам и подписанию с США соглашения о полезных ископаемых.

"Я только что получил письмо от Зеленского. Украина готова подписать соглашение о редкоземельных металлах. Кажется, Россия, кажется, тоже готова к мирным переговорам. Разве это не замечательно?", — сказал он.

По словам американского лидера, он также получил "мощные сигналы" от российской стороны. РФ, говорит Трамп, демонстрирует готовность к мирным переговорам по Украине.

"Вы хотите, чтобы эта война продолжалась еще пять лет? Покахонтас говорит — "да". Две тысячи человек гибнут еженедельно. Молодые россияне, молодые украинцы, не американцы, но я все равно хочу, чтобы это закончилось. В это время, получается, Европа тратит больше денег на закупку российской нефти и газа, чем на поддержку Украины", — заявил Трамп.

Как сообщал "Телеграф", перед выступлением Трампа, СМИ провели опрос, какие вопросы интересуют американцев больше всего. Важнейшим для граждан США является вопрос инфляции, и они хотели бы услышать от Трампа позицию по снижению цен. Также в пятерку наиболее важных для граждан США тем вошло функционирование медицинских программ, снижение налогов, планирование федерального бюджета и снижение государственных расходов. Тема "разрешения международных кризисов" в целом интересна 37% респондентов, что делает ее девятой в списке приоритетов.