Журналисты и артисты снова смогут выезжать за границу? Определены условия

Теперь соответствующий документ будет визироваться только министром или исполняющим его обязанности

Правительство урегулировало вопрос пересечения границы военнообязанными артистами и работниками медиа, которым Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины ранее приостановило выдачу писем в Государственную пограничную службу Украины из-за того, что эти категории граждан часто не возвращаются домой.

Об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по европейской интеграции Андрей Наджос, пишет Interfax-Украина.

"Новела в изменениях, за которые вчера проголосовал Кабинет министров, заключается в том, что раньше все обращения получало министерство, а теперь мы применили такую схему, когда все обращения направляются в соответствующие институты, например, Госкино, Гостелерадиокомпанию. Они в пределах своей компетенции обрабатывают обращения, проверяют все необходимые документы, и мы (Минкультуры – ред.) уже получаем верифицированный пакет", – рассказал Наджос на заседании Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.

По его словам, такие изменения, во-первых, ускорят процесс, а во-вторых, сделают принятие решения о пересечении границы более прозрачным и ответственным.

Отмечается, что теперь письмо содействия будет визироваться только министром или исполняющим его обязанности.

Также нормировано, что подача документов в Минкульт должна осуществляться минимум за 15 дней до выезда, а максимальный срок пребывания за пределами Украины составляет не более 60 календарных дней со дня пересечения границы.

"В исключительных случаях он может быть продлен, но нам кажется, что этого срока достаточно, чтобы человек решил свои рабочие вопросы и вернулся в Украину", – добавил чиновник.

Кроме того, определен четкий перечень необходимых документов для выдачи Минкультом письма-содействия пересечению границы. В частности, для выезда необходимо иметь приглашение и военно-учетный документ.

"Есть определенные дополнительные элементы, касающиеся работников СМИ и медийщиков. Здесь может быть подключено Минцифры. Оно подключается при участии медийщиков в мероприятиях, связанных с обеспечением функционирования мультимедийной платформы United24", — пояснил Наджос.

Также журналисты должны иметь четкое редакционное задание и приказ на командировку.

Среди прочего, ведомство намерено обязать артистов, которые декларируют целью пересечения границы сбор средств на ВСУ, по возвращении предоставлять подробный отчет по сумме и конкретному подразделению, куда направляются деньги.

Среди важных новшеств также то, что для юридических лиц будет важно иметь статус критичности, а физические лица-предприниматели смогут подаваться на выезд, если они три года на момент подачи заявки были зарегистрированы и осуществляли соответствующую деятельность.

Ожидается, что постановление вступит в силу после публикации в "Урядовом курьере" с 6 марта.

Напомним, ранее в Украине подверглись критике запрет выезда для артистов и журналистов. Так, основатель культурного агентства Svitlo Concert Евгений Кривин на своей странице в Facebook написал, что Министерство культуры Украины организовало "международный дефолт украинской культуры с контрольным выстрелом в голову".