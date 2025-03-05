Почти лето, но с сюрпризами: чего украинцам ждать от погоды 6 марта

Ночные морозы будут наблюдаться лишь в одной области

Как и ожидали синоптики, настоящая весна в 2025 году пришла в первых числах марта и началась с резкого потепления. Погода в Украине 5 марта была весьма теплой, а 6 марта станет еще теплее.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Отмечается, что в четверг сухая и в основном солнечная погода будет наблюдаться по всей стране.

Температура на западе Украины днем может подняться до +15…+18 градусов днем, а ночью столбики термометров покажут +2…+4 градуса. В то же время легкие ночные заморозки все еще будут наблюдаться на Закарпатье.

В восточных областях на столь высокие температуры пока рассчитывать не стоит. Там столбики термометров покажут +10…+14 градусов днем.

Примерно такая же погодная картина будет наблюдаться до конца недели, хотя на выходных произойдет незначительное похолодание.

Теплую весеннюю картину могут испортить лишь резкие порывы ветра. По данным Ventusky, в большинстве областей скорость ветра может составить 35-40 метров за секунду, а местами и еще выше. По шкале Бофорта, это можно считать "сильным ветром".

Напомним, народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал о том, какой будет погода в Украине весной. По его словам, март будет весьма прохладным, а настоящее потепление стоит ждать лишь в мае.