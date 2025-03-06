Никакого мира без… Китайский дипломат высказался по поводу завершения войны в Украине

Чиновник КНР критично высказался и о политике Трампа

Китай не поддерживает идею мирного соглашения по Украине, которая будет определяться только между США и Россией. Кроме того, политику действующего президента США Дональда Трампа представители китайской дипломатии считают "деспотической".

Об этом заявил спецпредставитель Китая по европейским делам Лу Шае, передает South China Morning Post. По словам дипломата, главным условием предстоящих переговоров с Россией должно быть участие в них Украины и европейских стран.

"Различные предложенные решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться избранными", – подчеркнул он.

Лу Шае также раскритиковал подход Дональда Трампа к работе с европейскими союзниками.

"Если посмотреть на то, как администрация Трампа обращается с Европой, честно говоря, с европейской точки зрения это просто ужасно", – заявил он.

Китайский дипломат призвал европейцев сравнить подход Вашингтона с политикой Пекина. Он подчеркнул, что Китай отмечает "мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество", в то время как США демонстрируют "доминирующую и пренебрежительную политику" в отношении своих союзников.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Дональд Трамп, сам того не осознавая, помогает Китаю распространять свое влияние на европейском континенте. Эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra рассказал, как действия Трампа подыгрывают политике Китая.