В США произошла стрельба в школе: есть раненые и погибшие

Школьница по неизвестным причинам открыла огонь из пистолета 9-мм калибра

В США произошла очередная стрельба в школе, в результате которой есть раненые и погибшие. Инцидент произошел в частной христианской школе города Мэдисон, штат Висконсин – там одна из школьниц открыла огонь по людям, двое погибли, а шестеро были ранены.

Об этом сообщает Associated Press. Школьнице, которая начала стрелять – 17 лет, она успела убить одного из учителей и старшеклассника, тяжело ранить двух и средне ранить четырех человек, после чего покончила с собой.

Все пострадавшие – учащиеся и сотрудники неконфессиональной христианской школы полного учебного цикла (от детсада до старших классов) Abundant Life. На момент стрельбы там находились более 390 человек. Школьница по неизвестным причинам открыла огонь из пистолета 9-мм калибра, детективы сейчас устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

"Сигнал о стрельбе поступил в полицию около 11:00 по местному времени. Офицеры, находившиеся в 5 километрах от школы, оперативно прибыли на место. В здании они не применяли оружие, поскольку подозреваемая, вероятно, покончила с собой еще до их прибытия", – говорится в сообщении.

Напомним, очередная стрельба всколыхнула американский штат Джорджия в первые дни нового учебного года. В средней школе Аппалачи в городе Виндер произошло трагическое событие, в результате которого погибли четыре человека, а еще девять получили ранения.

В четверг, 19 сентября, в американском штате Кентукки шериф округа Шон Стайнс застрелил окружного судью Кевина Маллинса. Убийство произошло прямо у здания суда округа Летчер.