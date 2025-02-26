Слезы дочери Фарион и странное поведение адвоката Зинченко: что происходит на суде с подозреваемым в убийстве (видео)

Зинченко просил футболку, трансляции в Тик Ток и доказательства

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко находится на очередном заседании суда. Он уже успел устроить фотосессию. До начала заседания и во время его происходило что-то странное.

Видео из зала суда публикует издание Новости.LIVE Львов. Адвокат Зинченко Юрий Немировский играл в телефонные игры перед заседанием.

На кадрах видно, как он переключает клавиши во время игры. При этом он выглядит достаточно спокойным.

Зинченко также попросил сделать ему футболку с его фотографией. Соответствующее видео распространяют телеграм-каналы Львова. Журналисты, которые находятся в стенах суда, показали, что происходит.

Так, на видео слышно, что он общается с женщиной, которая пришла его поддержать. Он просит сделать ему футболку с фотографией, которая изображена на участниках акции.

Парень захотел вещь черного цвета и указал размеры. Женщина сказала, что все сделают.

В общении с журналистами он сказал, что чувствует себя в безопасности. Но заявил, что совсем не волнуется. К слову, ранее он уже находился в суде в шлеме и бронежилете.

Что касается условий содержания, о которых он заявлял на предыдущем судебном заседании, сказал, что проблемы с курением в камере решились. Он поблагодарил начальника СИЗО за то, что проблема разрешилась.

Также обвиняемый снова упрекнул дочь Фарион, якобы она "ездит отдыхать".

"Одновременно она говорит, что все до копейки тратит на фронт. И уезжает за границу за 150 тысяч гривен", – отметил обвиняемый.

София Семчишин попросила суд запретить поклонникам подозреваемого Зинченко трансляции в Тик Ток.

Судья заявил, что пока не было заявления о съёмках в Тик Ток и после заседания участники могут обратиться в суд по этому поводу.

По требованию судей, онлайн-трансляция была прекращена. Суд перешел к исследованию письменных доказательств. А сторонников подозреваемого Зинченко это не останавливает.

Во время того, как прокурор зачитывал доказательства, дочь Ирины Фарион начала плакать. Это можно заметить на видео, которые публикуют СМИ.

Также стало известно, что в ходе слушания дела в суде покажут видео доказательства об убийстве Ирины Фарион. Прокурор открыл флеш-карту.

Впрочем, материалы повисли. Адвокат подозреваемого снова начал играть игру на телефоне.

Также показали видео, где Зинченко снял бронежилет.

Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как отмечено в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Ему была избрана мера пресечения. 18-летний житель города Днепр отправлен под стражу на 60 суток без альтернативы внесению залога. Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет.