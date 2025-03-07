Кто и когда получит утвержденную Кабмином надбавку к зарплате за знание английского

Уровень знаний языка должен быть не ниже В2

В Украине определенные категории получат прибавку 10% от оклада за знание английского языка. Соответствующее постановление утвердил Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, прибавка касается тех, кто имеет уровень знания английского не ниже В2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

Какие категории могут получить прибавку?

председатели (заместители) местных государственных администраций

полицейские (средний и высший состав Нацполиции)

лица начальствующего состава других правоохранительных органов и служб гражданской защиты

прокуроры

руководители, члены исполнительного органа, члены наблюдательного совета (совета директоров) и другие должностные лица государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству

руководители государственных научных учреждений

руководители заведений высшего образования

работники сферы образования и науки (руководителям учреждений, организаций).

В то же время, в утвержденном постановлении есть нюанс, как подчеркнул нардеп Ярослав Железняк, она вступает в силу не сразу с момента подписания.

"Это постановление вступит в силу только через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", — отметил депутат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 87-летний советник главы Министерства внутренних дел (МВД) Василий Дурдинец за два года заработал более миллиона гривен.