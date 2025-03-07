87-летний советник главы МВД Клименко за два года заработал более миллиона грн

Глава МВД имеет пять штатных советников

Василий Дурдинец — бывший исполняющий обязанности премьер-министра, экс-заместитель Председателя Верховной Рады, эксминистр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы, генерал внутренней службы, занимает должность штатного советника главы МВД Игоря Клименко и получает немалую зарплату. Сейчас Дурдинцу 87 лет.

Об этом сообщает "Главком", получивший бухгалтерскую выписку заработной платы советников министра внутренних дел Украины. Согласно ей, за период с января 2023 года по январь 2025 года Дурдинец получил 1,12 млн грн. Его ежемесячная зарплата составляет 30-40 тысяч гривен.

Структура зарплат советников МВД

Как пояснили изданию в департаменте коммуникации МВД, зарплата советников состоит из должностного оклада и надбавок. Надбавки в процентах к должностному окладу начисляют за выслугу лет в государственных органах, также есть надбавки за выполнение особо важной работы (до 100% должностного оклада). Кроме того советники получают премии за личный вклад в общие результаты работы.

Судебный процесс по перерасчету пенсии

В конце декабря 2021 Василий Дурдинец выиграл судебный процесс против Главного управления Пенсионного фонда в Киеве по перерасчету пенсии. Он заявил, что Пенсионный фонд не учел справку департамента персонала МВД, выданную ему 24 июня 2021 года.

По материалам суда, Василий Дурдинец получает пенсию за выслугу лет, которая приравнивается к должности первого замминистра внутренних дел. Департамент персонала МВД выдал справку о размере денежного довольствия на 1 января 2021 года по должности первого заместителя министра внутренних дел, которая должна составлять 96,7 тыс. грн. Именно такую сумму ожидал получать Василий Дурдинец после того, как ликвидированный Окружной админсуд Киева обязал столичное отделение Пенсионного фонда перечислить выплаты нынешнему советнику главы МВД.

Имущественное состояние и доходы

В декларации Дурдинца за 2019 год, размещенной на сайте НАПК, отмечается, что он имеет в общей совместной собственности киевскую квартиру на 92,6 кв. м. Согласно документу, в 2019 году бывший чиновник заработал 586,6 тыс. грн зарплаты в министерстве внутренних дел. Его пенсия составила 218,2 тыс. грн или 18,1 тыс. грн. грн в месяц. Кроме того, Дурдинец задекларировал 40 тыс. грн наличных.

У Василия Дурдинца есть ряд высоких государственных наград. Он полный кавалер ордена "За заслуги" и награжден орденом князя Ярослава Мудрого V и IV степеней. У мужчины есть почетные звания "Заслуженный работник МВД", "Заслуженный пограничник Украины" и "Заслуженный юрист Украины".

Советники главы МВД

Действующий глава МВД Игорь Клименко имеет пять штатных советников. Двое из них, в том числе Василий Дурдинец, были советниками предыдущего главы ведомства — Дениса Монастырского. Четверо советников Клименко получают зарплату.

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