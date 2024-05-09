Историческое решение: в Одессе официально переименовали Екатерининскую площадь и улицу (видео)

По-новому будут называть еще несколько улиц в городе

В четверг, 9 мая, в Одессе, которая последние месяцы подверглась многочисленным массированным обстрелам со стороны РФ, официально переименовали Екатерининскую улицу в Европейскую. А ранее Екатерининская площадь стала Европейской.

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы. В сети также опубликовано видео, которое подтверждает переименование.

Ранее о таком решении информировали и власти города. "Только что на очередном заседании городской историко-топонимической комиссии было продолжено обсуждение вопросов переименования топонимов в Одессе. В частности, члены комиссии рекомендовали переименовать Екатерининскую улицу и Екатерининскую площадь", — говорилось в апрельском сообщении горсовета.

Тогда же местные власти анонсировали переименование ряда улиц в городе. Так, улицу Жуковского было решено назвать улицей Леси Украинки, а улице Бунина вернуть историческое название — улица Полицейская.

По информации местного издания "Думська", "во многом так произошло из-за "принципиальной позиции" главы муниципального управления культуры Ивана Липтуги".

В конце 2022 года на площади Екатерининской снесли памятник российской императрице Екатерине II, который был установлен в 1900 году на Екатерининской площади. Именно это место считается историческим центром города. После революции 1917 года памятник императрице демонтировали. Остатки бронзовых скульптур были направлены в краеведческий музей города. В 2007 году во время реставрации площади памятники вернули на прежнее место.

Стоит отметить, что Россия продолжает использовать миф о "великой основательнице". Так, на днях Одесса снова оказалась в центре внимания россиян. Лидер Чечни Рамзан Кадыров снова призвал захватить украинский город в ближайшее время, заявив, что он исконно российский.

Ранее "Телеграф" сообщил, что по телевидению в Одессе и области начали показывать трансляцию с парада на Красной площади в Москве (Россия). Российские хакеры сломали спутниковый эфир каналов группы StarLightMedia и "Интер".