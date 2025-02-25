"Беременна в 16" глазами Кобзаря: чего мы не знаем о "Катерине" Шевченко

История изведенной москалем девушки, запечатленная в поэме и на холсте, до сих пор говорит к сердцам украинцев, особенно во времена российской агрессии

В творчестве Тараса Шевченко поэма "Катерина" и одноименная картина занимают особое место. Это не просто история о сводной девушке, а глубокое художественное исследование моральных норм, национальной идентичности и драматической судьбы украинского народа.

Сегодня эти произведения звучат с новой актуальностью, напоминая об исторических уроках, которые завещал нам Кобзарь. Скрытая символика народного наряда, тайны реставрации и предостережения Кобзаря "с кем заниматься любовью не стоит" сегодня приобретают новое, острое звучание.

История создания холста

Картину "Катерина" Шевченко написал в Петербурге в 1842 году, спустя несколько лет после создания одноименной поэмы. Впоследствии художник привез ее в Украину и подарил помещику Григорию Тарновскому. В письме Тарновскому Кобзарь лично описал свое произведение, в частности объясняя символические детали изображения.

Символика народного наряда

В центре композиции — молодая Катерина, одетая в традиционный народный костюм: рубашку, днепрянскую плахту в красную клетку и запаску-фартук. Шевченко с этнографической точностью передает не только внешний вид, но и глубокий символизм украинской одежды.

Фартук в украинской народной традиции имел особое значение — его начинали носить девушки только после начала месячных, когда происходил переход от детства к девичеству. В народных песнях фраза "замочить фартук" означала утрату девичьей чистоты. Запаска также символизировала плодородие, прикрывая живот у беременных женщин.

На картине Катерина немного поднимает пола фартука, символически намекая на свою беременность. Сам Шевченко в письме к Тарновскому объяснял: "поднимает переднюю красную запаску, потому что уже, знаете, немножко того…"

Скрытая драма в деталях

Несмотря на свое состояние, у Катерины до сих пор есть заплетенная коса и украшенный лентами венчик на голове — признаки девичьего статуса. Замужние женщины должны были покрывать голову чепчиком, пометкой или платком. Это свидетельствует о драматическом состоянии героини: она уже не девушка, но еще и не замужем женщина — покрытка.

Босые ноги Катерины указывают на ее невысокое социальное происхождение. На лице девушки художник искусно запечатлел глубокие переживания за свою будущую судьбу. Опущенные вниз глаза говорят о подавленном состоянии — она понимает, что впереди ждет невеселая судьба покрытки, а ее ребенок будет пренебрежительно назван "байстрюком".

Образ москаля

Слева от Катерины на коне удирает москаль, которого в поэме зовут Иван. Слово "москаль" во времена Шевченко имело двойное значение: сначала так называли просто жителей Московии, но впоследствии этим словом стали обозначать русских военных, а также употреблять его как пренебрежительное наименование всех россиян.

Москаль на картине представлен в обоих значениях – он и армейский офицер (на нем форма времен императора Николая I), и возвращается "в свою московщину". Всадник оглядывается и бросает на Катерину недоброжелательный взгляд, убегая так быстро, что из-под копыт его коня поднимается пыль.

Символы сломанной судьбы

Картина насыщена символическими деталями. Вслед москалю лает пес, чувствуя в нем чужака. У собаки лежит сломанная ветвь дуба вместе с колосками пшеницы — знак сломанной судьбы Катерины. Дуб в украинской культуре символизирует мощь, силу рода и долголетия, а здесь ветка отломана и выброшена на дорогу.

Сквозным образом поэмы и картины есть дорога. На полотне дорога убегает из-под ног Катерины и теряется за ее спиной, ведет к могиле (кургану) с ветряной мельницей, а затем — вдаль, к степным курганам. Справа от девушки под шалашом сидит дядька, который стружет ложки и сочувственно смотрит на Катерину.

Тайны реставрации

Картина "Катерина" имеет несколько интересных загадок, обнаруженных реставраторами. В 1967 году специалисты Государственной научно-исследовательской реставрационной мастерской заметили необычное уплотнение слоя краски справа от Катерины. Под инфракрасными лучами открылись первоначальные изображения, которые сам автор затем зарисовал.

Справа от мельницы на небе сначала был еще один кивер (военный головной убор). Фигуры москаля и коня также сначала были другими, что заметно на наброске, который Шевченко добавил в письмо Тарновского. Очевидно, художник решил придать динамичности фигуре москаля, поэтому переработал ее.

Исследователи также обнаружили кол, от которого была протянута веревка с рубашкой там, где сейчас изображены грабли. Вероятно, автор хотел сделать более выразительной саму Катерину и убрал лишние детали.

Двойная подпись

Еще одна загадка картины – двойная подпись. В правом нижнем углу есть авторская подпись и дата, написанные черной краской. Но если снять раму, можно увидеть еще одну подпись — с тем же текстом, но с менее аккуратными буквами и сделанную красной краской.

Исследователи установили, что руке Шевченко принадлежит только нижняя надпись. Верхняя появилась позже, вероятно, когда картину оформили в новую, более широкую раму, которая скрыла оригинальную подпись, и кто-то решил ее продублировать.

Современное значение

Сегодня оригинал картины хранится в Национальном музее Тараса Шевченко, но из-за войны его временно убрали из экспозиции. Пока посетители могут увидеть только копию.

Поэма и картина "Катерина" остаются актуальными и сегодня, напоминая украинцам об исторических уроках и предупреждая повторение ошибок прошлого. Произведение Шевченко — это не только драматическая история одной девушки, но и метафора отношений Украины с империей, символ национального достоинства и оговорки о том, с кем "любиться не стоит".

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