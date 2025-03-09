Ураган разрушительной мощности мчит на Украину: какие области накроет уже скоро - Ventusky

Под угрозой могут оказаться две области

На следующей неделе Украину может накрыть ураган, который затронет только одну часть страны. Ветер в таком случае будет превышать 120 км/ч, что может приводить к большим разрушениям.

Такой прогноз был опубликован на сайте Ventusky. Синоптики указывают, что значительного ухудшения погоды стоит ждать в среду, 12 марта.

На погодной карте отмечено, что непогода может обрушиться на Закарпатскую и Ивано-Франковскую области.

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Согласно двенадцатибальной шкале Бофорта, которая принята Всемирной метеорологической организацией для приближённой оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море, такой показатель говорит о возможности серьезных разрушений.

То есть, если скорость ветра больше 118 км/ч, тогда это явление будет считаться ураганом. Он может привести к разрушению зданий, строений, домов. Могут быть вырваны с корнями деревья и уничтожена растительность. И это считается крайне редким случаем.

Важно отметить, что официальных заявлений по этому поводу от Укргидрометцентра не поступало.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 11 марта погода в Украине начнет меняться и некоторые области накроют дожди и снег.