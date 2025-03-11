С этими болезнями сердца не мобилизуют: список диагнозов

Заболевание должно быть подтверждено ВВК

Отсрочку или освобождение от мобилизации можно получить по состоянию здоровья. В частности, это касается мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются следующие сердечные заболевания:

сердечная недостаточность II-Б – III стадии;

гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней

Также не подлежат мобилизации с цереброваскулярными болезнями со значительными нарушениями функций, а именно:

инфаркт миокарда;

инсульт;

стеноз артерий;

эмболия или тромбоз;

аневризмы артерий;

церебральный атеросклероз;

гипертензивная энцефалопатия;

после последствий хирургических вмешательств.

Болезни артерий и сосудов, дающих право на отсрочку или освобождение от мобилизации:

значительные нарушения кровообращения из-за болезней артерий (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);

болезни периферических сосудов с нарушением кровообращения (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);

приобретенный артериовенозный свищ;

наследственная гемолитическая телеангиэктазия или неопухолевый невус;

заболевания вен и лимфатических сосудов с нарушением функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен, лимфаденит).

Как подтвердить непригодность к службе

Все указанные заболевания должны быть подтверждены при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК). Только после этого принимается официальное решение о непригодности к военной службе.

Медицинские документы, подтверждающие диагноз, должны быть действительными и оформлены в соответствии с требованиями ВВК. Решение комиссии об освобождении от мобилизации выдается из вывода врачей и изучения состояния здоровья военнообязанного.

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