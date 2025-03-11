Укр

С этими болезнями сердца не мобилизуют: список диагнозов

Автор
Каролина Терещенко
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Мобилизация
Мобилизация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Заболевание должно быть подтверждено ВВК

Отсрочку или освобождение от мобилизации можно получить по состоянию здоровья. В частности, это касается мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются следующие сердечные заболевания:

  • сердечная недостаточность II-Б – III стадии;
  • гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней

Также не подлежат мобилизации с цереброваскулярными болезнями со значительными нарушениями функций, а именно:

  • инфаркт миокарда;
  • инсульт;
  • стеноз артерий;
  • эмболия или тромбоз;
  • аневризмы артерий;
  • церебральный атеросклероз;
  • гипертензивная энцефалопатия;
  • после последствий хирургических вмешательств.

Болезни артерий и сосудов, дающих право на отсрочку или освобождение от мобилизации:

  • значительные нарушения кровообращения из-за болезней артерий (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);
  • болезни периферических сосудов с нарушением кровообращения (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);
  • приобретенный артериовенозный свищ;
  • наследственная гемолитическая телеангиэктазия или неопухолевый невус;
  • заболевания вен и лимфатических сосудов с нарушением функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен, лимфаденит).

Как подтвердить непригодность к службе

Все указанные заболевания должны быть подтверждены при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК). Только после этого принимается официальное решение о непригодности к военной службе.

Медицинские документы, подтверждающие диагноз, должны быть действительными и оформлены в соответствии с требованиями ВВК. Решение комиссии об освобождении от мобилизации выдается из вывода врачей и изучения состояния здоровья военнообязанного.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину без щитовидной железы. Всё зависит от тяжести заболевания.

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#Мобилизация #Болезни сердца #отсрочка