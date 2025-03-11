С этими болезнями сердца не мобилизуют: список диагнозов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Заболевание должно быть подтверждено ВВК
Отсрочку или освобождение от мобилизации можно получить по состоянию здоровья. В частности, это касается мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются следующие сердечные заболевания:
- сердечная недостаточность II-Б – III стадии;
- гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней
Также не подлежат мобилизации с цереброваскулярными болезнями со значительными нарушениями функций, а именно:
- инфаркт миокарда;
- инсульт;
- стеноз артерий;
- эмболия или тромбоз;
- аневризмы артерий;
- церебральный атеросклероз;
- гипертензивная энцефалопатия;
- после последствий хирургических вмешательств.
Болезни артерий и сосудов, дающих право на отсрочку или освобождение от мобилизации:
- значительные нарушения кровообращения из-за болезней артерий (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);
- болезни периферических сосудов с нарушением кровообращения (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);
- приобретенный артериовенозный свищ;
- наследственная гемолитическая телеангиэктазия или неопухолевый невус;
- заболевания вен и лимфатических сосудов с нарушением функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен, лимфаденит).
Как подтвердить непригодность к службе
Все указанные заболевания должны быть подтверждены при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК). Только после этого принимается официальное решение о непригодности к военной службе.
Медицинские документы, подтверждающие диагноз, должны быть действительными и оформлены в соответствии с требованиями ВВК. Решение комиссии об освобождении от мобилизации выдается из вывода врачей и изучения состояния здоровья военнообязанного.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину без щитовидной железы. Всё зависит от тяжести заболевания.