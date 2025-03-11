В Киев придут ветры и первые весенние дожди. Снизится ли температура в эти дни

В начале недели киевлян продолжит радовать тепло, но им стоит готовиться к мокрой и ветреной погоде

Погода в Киеве в течение 11-13 марта будет теплой, хотя иногда ее могут испортить сильные порывы ветра и первые весенние дожди. Синоптики добавляют, что наибольшая интенсивность осадков прогнозируется в среду.

Дневная температура в эти дни будет колебаться от +17 до 20 градусов тепла. Хотя ночью будет значительно холоднее — от +5 до 9 градусов, как сообщили в Meteofor.

В первой половине вторника, 11 марта, будет держаться облачность, но уже в течение дня-вечера ожидается ясное небо. Воздух днем прогреется до +20 градусов, а ночью остынет до +5 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются утром-вечером — свежие-крепкие 8-12 м/с.

В среду, 12 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, осадки и снижение температуры. В течение ночи-утра должны состояться дожди, интенсивность которых сначала будет умеренной, а затем мелкой. Температура на термометрах в дневное время составит +17 градусов, а в ночное — +9 градусов. Максимальная сила ветра будет утром-днем — свежие 8-9 м/с.

На следующий день, 13 марта, погода практически не изменится. В течение почти всех суток будет держаться облачность. Во второй половине четверга предполагаются мелкие осадки. Дневная температура в городе достигнет +18 градусов, а ночная — +8 градусов. Наиболее ветрено будет утром-вечером, когда сила ветра достигнет свежих-крепких 9-12 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам Украины не повезет с погодой в ближайшее время.