"Иногда возникают какие-то вещи": Ермак рассказал об отношениях Трампа и Зеленского

В ОПУ прокомментировали отношения между Украиной и США

Украина и США остаются партнерами. Это не изменилось даже несмотря на разногласия, которые возникли между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом во время встречи в Белом доме.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак после завершения переговоров в Саудовской Аравии. Фрагмент его выступления обнародован в telegram-канале "Новини Live".

"И между партнерами, и между друзьями иногда возникают какие-то вещи, когда разные разговоры. Главное то, что мы были и остаемся партнерами с Соединенными Штатами", — сказал он.

По словам Ермака позиция Зеленского остается неизменной, а Украина очень ценит все то, что было сделано Трампом и Конгрессом.

"Считаем, что Соединенные Штаты именно та страна, которая может сегодня сделать все для того, чтобы этот справедливый мир настал, они имеют этот рычаг. И мы получили от партнеров заверение, что они и дальше готовы работать в этом", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Зеленский посетил Белый дом, где встретился с Трампом. Разговор не задался и закончился громким скандалом, возникшим из-за темы гарантий безопасности.

После этого Зеленский улетел в Лондон, а США приостановили обмен разведданными с Украиной и поставки военной помощи. 10 марта спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что Зеленский отправил письмо с извинением.

11 марта украинская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии. Во время переговоров стороны согласовали вопрос полного прекращения огня на 30 дней и решения гуманитарных вопросов. Теперь делегация США должна передать план россиянам и узнать их мнение по этому поводу.

Примечательно и то, что Трамп не исключил, что пригласит Зеленского в Белый дом еще раз.