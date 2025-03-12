"Іноді виникають якісь речі": Єрмак розповів про стосунки Трампа та Зеленського

В ОПУ прокоментували відносини між Україною та США

Україна та США залишаються партнерами. Це не змінилося навіть попри розбіжності, які виникли між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом під час зустрічі у Білому домі.

Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак після завершення переговорів у Саудівській Аравії. Фрагмент його виступу оприлюднено в telegram-каналі "Новини Live".

"І між партнерами, і між друзями іноді виникають якісь речі, коли різні розмови. Головне те, що ми були і залишаємось партнерами зі Сполученими Штатами", — сказав він.

За словами Єрмака, позиція Зеленського залишається незмінною, а Україна дуже цінує все те, що було зроблено Трампом і Конгресом.

"Вважаємо, що Сполучені Штати саме та країна, яка може сьогодні зробити все для того, щоб цей справедливий світ настав, вони мають цей важіль. І ми отримали від партнерів запевнення, що вони й надалі готові працювати у цьому", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 28 лютого Зеленський відвідав Білий дім, де зустрівся із Трампом. Розмова не задалася і закінчилася гучним скандалом, що виник через тему гарантій безпеки.

Після цього Зеленський відлетів до Лондона, а США призупинили обмін розвідданими з Україною та постачання військової допомоги. 10 березня спецпредставник США Близького Сходу Стів Уіткофф повідомив, що Зеленський надіслав листа з вибаченням.

11 березня українська та американська делегації зустрілися у Саудівській Аравії. Під час переговорів сторони узгодили питання повного припинення вогню на 30 днів та вирішення гуманітарних питань. Тепер делегація США має передати план росіянам і дізнатися про їхню думку з цього приводу.

Примітно, що Трамп не виключив, що запросить Зеленського до Білого дому ще раз.