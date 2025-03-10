Зеленский извинился перед Трампом: как это было - СМИ

Ситуация накаляется

Специальный представитель президента Трампа Стив Виткофф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский извинился перед Трампом в письме после бурной публичной ссоры во время встречи в Овальном кабинете.

"Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь этот инцидент, который произошел в Овальном кабинете", — сказал Виткофф в понедельник на Fox News.

"Я думаю, что это был важный шаг, и было много обсуждений между нашими командами и украинцами, и европейцами, которые также имеют отношение к этому обсуждению", — резюмировал он.

Виткофф заявил, что считает "прогрессом" то, что Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за бурную встречу.

В совместном обращении Трампа к Конгрессу он поделился тем, что получил письмо от Зеленского в попытке сгладить отношения между странами. Трамп сказал, что он оценил письмо, которое пришло всего через несколько дней после того, как США прекратили военную помощь Украине

"Это не сложные вещи, их просто… нужно выложить на стол, и каждый должен открыто заявить о своих ожиданиях, а затем мы сможем начать обсуждение того, как нам достичь компромисса", — сказал он.

Напомним, американский миллиардер и глава временного федерального органа — Департамента эффективности правительства — Илон Маск призвал применить санкции против десяти украинских олигархов, которые являются самыми богатыми в стране.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представители США и России в последние месяцы ведут тайные переговоры по Украине в Швейцарии.