"Бухой движ" заместительницы Кличко: чиновница ответила на публикацию скандального видео

Некоторые лица едва держались на ногах после "веселья"

В сети активно распространяется видео из кабинета Управления туризма КГГА, на котором видно людей, которые после посиделок, не держатся на ногах. Более того, на этих кадрах якобы есть заместитель главы КГГА Виталия Кличко Марина Хонда, которая уже опровергла собственное участие в событиях, которые запечатлела камера наблюдения.

Соответствующее она написана на своей странице в Facebook. По ее словам, она ни разу даже не присутствовала в этом кабинете.

"Против меня ведется системная информационная атака — и вся она построена на лжи. В ряде телеграмм-каналов распространяется видео из кабинета Управления туризма КГГА с фейковыми подписями — якобы я нахожусь среди участников события. Это абсолютная неправда. Я не присутствовала в этом кабинете ни разу. Это подтверждается и записями с камер видеонаблюдения", – пишет Ходна.

В то же время она добавляет, что на видео действительно присутствует глава Управления туризмом Марина Радова, но само видео датируется 2022 годом. Тем не менее поведение чиновницы недопустимо и уже якобы есть ее заявление на ее увольнение.

Марина Радова

Марина Хонда

Других же участников "веселья" ждет служебное расследование с соответствующими последствиями и управленческими решениями.

"Это уже не первая попытка дискредитировать меня <…> Происходящее — это спланированная и организованная грязная информационная атака, не имеющая ничего общего с реальностью. Я обратилась к адвокатам и готовлю судебные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации", — добавляет чиновница.

Что происходит на видео

На записи с камер наблюдения видны застолья, во время которых люди в кабинете пьют разные напитки. Однако на самом видео не заметно бутылок с крепким алкоголем, одни пластиковые стаканчики.

Но после застолья некоторые женщины не могут даже держаться на ногах и падают прямо в коридоре. А, перебравшись в кабинет, одна из них даже потеряла где-то нижнюю часть наряда и не в силах залезть на диван. Хотя доподлинно неизвестно, что именно вызвало такое состояние у лиц на видео, однако не исключено, что они просто пьяны.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 25 апреля 2025 года, в День траура по погибшим в результате российского ракетного удара по Киеву, чиновники Киевской городской государственной администрации были замечены на закрытом праздновании дня рождения первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.