"Арсенал" - ПСЖ: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Лондоне

Во вторник, 29 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится первый полуфинал. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — ПСЖ.

В прямом эфире в Украине игру "Арсенал" — ПСЖ покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок "Арсенал" – ПСЖ можно посмотреть на Megogo по подпискам: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность. Стоимость пробной подписки — 69 грн. Встреча пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал", начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что ответный матч между "Арсеналом" и ПСЖ состоится 7 мая в Париже (Франция) на стадионе. "Парк-де-Пренс". Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где сыграет с победителем 2-матчевой дуэли "Барселоны" и "Интера". Решающая игра пройдет 31 мая в Мюнхене (Германия) на одноименной арене.

Напомним, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги. В 1/8 финала ЛЧ Канониры с легкостью выбили ПСВ, после чего прошли мадридский "Реал". ПСЖ не сумел отобраться в плей-офф ЛЧ напрямую. Парижане в стыковом раунде прошли "Брест", после чего одолели английские "Ливерпуль" и "Астон Виллу".