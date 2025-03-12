Гибкий график и любовь к природе: в Киеве ищут активных пенсионеров для работы с землей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сначала будет поле для экспериментов и конкретный план действий
Работа для пенсионеров в Украине разная, как с маленькой зарплатой, так и с большой. К примеру, в Киеве ищут помощника агронома на хорошие условия.
Об этом стало известно из объявления на сайте по поиску работы. Отмечается, что ищут человека на инновационное предприятие по выращиванию залени в вертиальных фермах. Платить обещают от 15 до 20 тысяч гривен.
Что нужно делать
В команду нужен человек с суперсилой — помогать расти полезной пище. Кандидат должен любить растения иногда больше чем людей, который любит порядок и систематизацию процессов.
Также соискатель должен быть наделен следующими чертами:
- Очень внимателен к деталям и умеет слушать и слышать;
- Заботится о природе и о себе;
- Хочет не просто работать, а стать экспертом.
В описании вакансии отметили, что не обязательно сразу уметь вырастить бобовое дерево из сказки о Джеке, но сначала будет поле для экспериментов и конкретный план действий. Работодатель обещает, что через полгода работы кандидат станет самым инновационным помощником агронома.
Условия работы
- занятость до 6 часов в день;
- Фиксированная ставка + бонус за выполнение КРІ;
- Работа с интересным продуктом;
- Неограниченный ресурс для реализации идей и предложений в нашей сфере.
"Под лежащий камень вода не бежит, тебе нужно постоянно действовать и прилагать максимум усилий для того, чтобы стать лучше. У нас нет никаких таблеток для беззаботной успешной жизни, мы уверены, что именно труд сделал из обезьяны человека", — говорится в описании вакансии.
Ранее "Телеграф" писал, что пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать неплохую прибавку к пенсии — в городе Кривой Рог ищут няню, готовы взять пенсионерку, студента.