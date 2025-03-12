Гибкий график и любовь к природе: в Киеве ищут активных пенсионеров для работы с землей

Сначала будет поле для экспериментов и конкретный план действий

Работа для пенсионеров в Украине разная, как с маленькой зарплатой, так и с большой. К примеру, в Киеве ищут помощника агронома на хорошие условия.

Об этом стало известно из объявления на сайте по поиску работы. Отмечается, что ищут человека на инновационное предприятие по выращиванию залени в вертиальных фермах. Платить обещают от 15 до 20 тысяч гривен.

Что нужно делать

В команду нужен человек с суперсилой — помогать расти полезной пище. Кандидат должен любить растения иногда больше чем людей, который любит порядок и систематизацию процессов.

Также соискатель должен быть наделен следующими чертами:

Очень внимателен к деталям и умеет слушать и слышать;

Заботится о природе и о себе;

Хочет не просто работать, а стать экспертом.

В описании вакансии отметили, что не обязательно сразу уметь вырастить бобовое дерево из сказки о Джеке, но сначала будет поле для экспериментов и конкретный план действий. Работодатель обещает, что через полгода работы кандидат станет самым инновационным помощником агронома.

Условия работы

занятость до 6 часов в день;

Фиксированная ставка + бонус за выполнение КРІ;

Работа с интересным продуктом;

Неограниченный ресурс для реализации идей и предложений в нашей сфере.

"Под лежащий камень вода не бежит, тебе нужно постоянно действовать и прилагать максимум усилий для того, чтобы стать лучше. У нас нет никаких таблеток для беззаботной успешной жизни, мы уверены, что именно труд сделал из обезьяны человека", — говорится в описании вакансии.

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