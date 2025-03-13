Зеленский на завершительном этапе президентства? У Трампа его могут не поддержать, - FT

Украинцы наоборот сейчас сплотились в поддержку Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский может находиться на завершительном этапе своего президентства. В политических кругах Киева уже якобы обсуждают вопрос о том, как долго Зеленский пробудет в должности.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника. Журналисты пишут, что якобы и Администрация американского президента Дональда Трампа может стать против Зеленского, если "он станет на пути соглашения, которое сочтет неприемлемым".

"Некоторые соратники Трампа призвали Зеленского уйти в отставку после ссоры в Овальном кабинете с президентом. Украинские чиновники считают это кампанией дестабилизации, инспирированной Москвой, которая засеет раскол в украинском обществе в особо трудный момент", — говорится в материале.

При этом украинцы сплотились вокруг своего президента после его конфликта с Дональдом Трампом. Это можно понять по его рейтингам, которые выросли после инцидента.

Рейтинг Зеленского

Согласно результатам исследования, проведенного с 14 февраля по 4 марта 2025 г., поддержка Владимира Зеленского существенно выросла по сравнению с предыдущими месяцами. В феврале ему доверяли 57% граждан, а в декабре прошлого года – всего 52%.

Особенно заметный рост произошел после эмоциональной встречи в Белом Доме 28 февраля. К этому событию доверие уже начало расти, но после него достигло 68%. В то же время уровень недоверия снизился до 27%. Баланс доверия-недоверия улучшился до +41%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский впервые прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что он якобы "диктатор". Глава государства откровенно ответил, обидели ли его слова американского лидер