Вы привыкли переводить часы? Действительно ли это необходимо, если Украина — на разных часовых поясах

Переход на летнее время должны были отменить, но пока закон не подписан

Независимо от места жительства все украинцы ежегодно традиционно переходят на летнее время. Однако Украина простирается через три часовых пояса. И хотя переход на летнее время планировали отменить, президент Украины пока не подписал закон об отмене сезонного перевода часов.

Традиционно Украина переходит на летнее время в последнее воскресенье марта. В 2025 году этот переход состоится в ночь с 29 по 30 марта. В 3:00 по киевскому времени стрелки часов следует перевести на один час вперед — до 4:00. Однако это случится при условии, если глава нашего государства не примет решения об отмене перевода часов.

Украина находится в центральной части Европы. Она географически охватывает три часовых пояса:

Среднеевропейское время (UTC+1). Этот пояс охватывает небольшую часть Закарпатской области на западе страны.

Этот пояс охватывает небольшую часть Закарпатской области на западе страны. Восточноевропейское время (UTC+2) . Большинство территории Украины находится в этом поясе, включая столицу – Киев.

. Большинство территории Украины находится в этом поясе, включая столицу – Киев. Дальневосточное европейское время (UTC+3). Восточные области, такие как Луганская, большая часть Донецкой и Харьковской областей, географически расположены в этом поясе.

Однако, по всей территории Украины официально действует киевское время (UTC+2), с переходом на летнее время (UTC+3) летом. Но на зимнее время – в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы были недовольны переводом часов на зимнее время. Главные жалобы касаются раннего наступления темноты и нарушения биологических ритмов.