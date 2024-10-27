Украинцы разносят соцсети из-за перевода часов

Украинцы массово жалуются на изменения

Переход на зимнее время вызвал массовое недовольство украинцев.В социальных сетях граждане активно выражают свое возмущение по поводу перевода часов в час назад. Главные жалобы касаются раннего наступления темноты и нарушения биологических ритмов.

Пользователи соцсетей обращают внимание на проблему раннего наступления темноты. "Включать свет придется уже в три часа дня", — пишут украинцы. Многие сетуют на необходимость возвращаться с работы в темноте.

"Это издевательство над здоровьем и природными биоритмами жизни людей", — отмечают в комментариях. Родители маленьких детей жалуются на нарушение режима сна — дети просыпаются на час раньше обычного.

"Как было хорошо когда-то, когда никто не крутил часы туда-сюда. Было одно время, которое подходило всем, особенно для села. Люди успевали справиться с хозяйством и вовремя прийти на работу", — делятся воспоминаниями пользователи.

"Должен дольше работать. Надоел этот дебилизм", — возмущаются украинцы. Другие добавляют: "Идти на работу в темноте и возвращаться с работы в темноте — какая здесь экономия?"

Среди комментариев встречаются и иронические замечания. "Перевели часы на один час назад, а хотелось бы лет на 20", — шутят пользователи соцсетей.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, о какой темнеет в Украине после перевода часов на зимнее время. В разных регионах Украины будет темнеть по-разному.