Срывал концерты рэперов, дрался с тренером и конфликтовал с ТЦК: топ-7 скандалов, где фигурирует убитый Ганул

"Телеграф" рассказывает, как Ганул боролся с культурой РФ в Украине

Демьян Ганул убит в Одессе 14 марта. Его имя часто звучало в новостях. Он скандалил с ТЦК, хотя поддерживал мобилизацию, боролся против русской культуры в Украине, срывал концерты русских рэперов.

"Телеграф" рассказывает, что известно о скандалах, в которых фигурирует имя Демьяна Ганула. Сколько их было и как они кончились.

Демьян Ганул поддерживал мобилизационные мероприятия в Одессе

Чаще всего фамилия Ганула всплывала в Одессе в контексте поддержки мобилизационных мероприятий. Однако известно, что у него также произошел конфликт с ТЦК. Это случилось на блокпосту в городе в ноябре 2024 года. Активиста остановили для проверки документов, а он начал возмущаться, что люди в камуфляже общались с ним на русском языке, а некоторые из них были без опознавательных знаков.

Избиение фитнес-тренера

Громкое дело, которое до сих пор не нашло логического завершения, — конфликт Ганула с фитнес-тренером из Одессы, который выругался нецензурно в адрес сотрудников ТЦК. Якобы после этого Ганул избил спортсмена, заставил извиниться, а потом сообщил, что мужчина отправился на фронт. Он якобы проходит службу в Третьей штурмовой.

Скандал с Рудадой

В 2024 году Ганул сцепился в сети с одесским блогером Максом Рудадой, раскритиковал его за то, что Рудада использовал во Львове русский язык и "продвигал русские нарративы" (блогер проводил на улицах опросы львовян по русскому языку). Ганул призвал подписчиков сообщать о местонахождении блогера для "воспитательной беседы", что вызвало волну угроз в адрес Рудады.

Об инцидентах с другими активистами

В 2023 году для издания Zmina общественный активист Дмитрий Егоренко, противостоящий нелегальным точкам продажи сигарет в Одессе, сообщал о давлении и угрозах в свою сторону.

Так, в марте 2022 года в дом Егоренко пришла группа молодых людей. По словам активиста, один из них представился как Демьян Ганул.

"Из-за морального давления и скрытых угроз эти активисты недвусмысленно намекнули мне на то, что торговая точка находится под их опекой и что женщина, торгующая сигаретами, якобы передает часть контрабандных сигарет территориальной обороне Одессы", — заявлял Егоренко.

Ганул на это ответил так: "Был эпизод. Я приехал на встречу по просьбе своего товарища. Этот парень совершал непонятные набеги к его маме, которая что-то там продавала на базаре. Мы у него спросили, в чем проблема. Он не мог ничего объяснить и начал бросаться на товарища. Мы поехали, чтобы его не развивать".

Сорвал концерт Басты

20 января 2022 года Демьян Ганул вместе с другими активистами добился отмены концерта российского рэпера Басты в Одессе. Ганул обратился к владельцу заведения с просьбой отменить выступление, что и произошло. Это действие было частью его активной позиции по противодействию русскому культурному присутствию в Украине во время войны России против Украины.

Концерт Басты был воспринят как провокационный в условиях российской агрессии против Украины, а активисты выступили против проведения этого мероприятия. Ганул активно занимался такими вопросами, часто организовывая протесты и акции против русских деятелей и символов русской культуры в Украине.

Пришел с гробом под консульство РФ в Одессе

4 ноября 2021, когда в России отмечают "день народного единства" под здание консульства в Одессе Ганул принес гроб с надписями "Груз 200" и "россияне едут домой".

Стычки с полицией

После выхода из Правого Сектора создал ОО Уличный фронт, был организатором мероприятий по возвращению Летнего театра (территория Городского сада), против незаконных застроек и других. В 2017 году из-за столкновения с полицией Ганула была обвинена в организации массовых беспорядков. С ним к ответственности были привлечены Сергей Стерненко и Игорь Бей. Уголовное дело оставили открытым, в нем потерпевшим проходит тогдашний глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, который в 2019 году был подозреваемым в присвоении госимущества.

Нападения на марши ЛГБТ

Ганул был замечен среди нападающих на марше ЛГБТ, что вызвало критику со стороны защитников прав ЛГБТ. Издание "Думская" писало, что Ганул однажды принимал участие в нападении на ЛГБТ-марш, называя геев и лесбиянок "больными людьми". В 2022 году он сказал, что сожалеет об этом: "Впоследствии люди становятся мудрее, и я в том числе. Сейчас бы я напал? Скорее, нет".

Скандал с Моргенштерном

Среди прочего, в 2019 году активисты под руководством Ганула, как писали местные издания, пришли на протест в ночной клуб, где перед этим выступал российский рэпер Моргенштерн. Тогда россиянин заявил, что траур по погибшим в результате пожара в колледже в Одессе — это "показуха". Активисты разрисовали дверь клуба фразами "Сепарклуб закрытый" и устроили внутри погром. Владелец клуба после этого просил прощения.

Убийство Демьяна Ганула — что известно

Сегодня, 14 марта, в центре Одессы застрелили мужчину. По данным очевидцев, это известный активист Демьян Ганул.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины. Речь идет о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию "102" около 10:30.

"Стрелец с места преступления скрылся. Потерпевший погиб. Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. Принимаются меры по задержанию стрелка", — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде подтвердил, что в Одессе убит гражданин Ганула в городе Одесса.

"Центральным аппаратом Национальной полиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников. Она уже отправилась в город Одесса. Также в город Одесса направлен глава Национальной полиции генерала Выговского", — подчеркнул он.

Клименко отметил, что берёт "под личный контроль расследование раскрытия этого преступления".

Блогеры и активисты отреагировали на дерзкое преступление в Одессе. Каждый из них прокомментировал событие.

На месте убийства находятся родственники погибшего, они находятся в тяжелом нравственном состоянии. Жена Ганула Жанна Вознюк пока не прокомментировала гибель мужчины.

Сестра Демьяна рассказала, за что могли убить активиста. По ее словам, Гануле постоянно угрожали.

"Ему постоянно угрожали, постоянно. Я не знаю человека, который больше Демьяна любил бы Украину. Его убили за то, что он был патриотом, за то, что отстаивал Украину", — сказала Лилия.

Основная версия убийства Демьяна — политическая, по заказу или даже исполненная Россией, чтобы запугать проукраинских активистов. Впечатляет дерзость: стрелок даже не прячет лицо, — нардеп Алексей Гончаренко.

"Вообще — это акт террора для расшатывания Одессы, в частности, ведь очевидно, что данный регион — стратегически важный для России", — добавил он.

Следует добавить, что ранее одесский активист Демьян Ганул просил СБУ о защите. В своем Telegram он писал, что опасается покушения на себя или своих близких

По словам активиста, после последних акций по защите чести военных он начал получать угрозы. Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что перед гибелью публиковал активист Ганул.