Зеленский рассказал, что будет с ЗАЭС и другими оккупированными территориями Украины

Территориальный вопрос — самый сложный

Во время переговоров Украины и США в Джидде вопрос территорий не был главной темой, но он активно обсуждался. Об этом заявил Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции.

По его словам, именно вопрос территорий остается самым сложным, после вопроса о прекращении огня. Также открытой остается тема о дальнейшей судьбе Запорожской атомной электростанции, которая сейчас не функционирует.

Территориальный вопрос — самый сложный

Президент Украины отметил, что американская сторона начинает все больше "вникать в суть проблемы" и они уже понимают, что город Энергодар невозможно отделить от ЗАЭС и "просто сказать, например, вот вам станция, а город — это отдельно". Именно поэтому вопрос территорий остается самым сложным, после вопроса о прекращении огня.

"Поэтому вопрос территорий самый сложный, после вопроса ceasefire. Почему? Потому что ceasefire разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну. И поэтому я считаю, что это такие два сложных момента. Первый сложный, потому что нужна смелость и политическая воля. Второй — потому что это сложный диалог", — подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины сообщил о том, что партнеры знают о "наших красных линиях" и мы "ни при каких раскладах не признает оккупированные территории территориями РФ".

"Это моя политическая воля как Президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", — отметил Зеленский.

Что известно о судьбе ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция сейчас не функционирует и это является большой проблемой для РФ, которую они постоянно будут поднимать. Однако без Украины существование станции невозможно.

"Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты. И время — несколько лет. Дамбы нет, технической воды нет. Нужно много дорогостоящих процессов, чтобы ее восстановить", — подчеркнул президент.

Однако для Украины ЗАЭС также является проблемой, потому что это "наша станция, потерянные деньги и потерянные возможности".

"Они обстреливали станцию. Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас. Мало того, я уверен, что они будут делать политические, публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют "русские". Так оно не будет быстро. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить", — резюмировал Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что, по словам Владимира Зеленского, Путин боится сказать прямо президенту США Дональду Трампу, что хочет продолжать войну против Украины, поэтому прибегает к манипуляциям.