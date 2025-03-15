Зеленський назвав склад переговорної групи від України: хто в ній, окрім Єрмака

Розпорядження було підписано у суботу, 15 березня

Делегація від України на мирних переговорах із партнерами складатиметься з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умерова та Павла Паліси. Цей же склад був і на зустрічі з американською делегацією в Саудівській Аравії 11 березня, проте головою делегації цього разу було обрано не главу МЗС України Сибігу.

Про це стало відомо із опублікованого розпорядження президента України Володимира Зеленського. Коли саме відбудеться зустріч, не уточнюють.

До складу делегації України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру увійдуть:

глава МЗС України Андрій Сибіга

міністр оборони Рустем Умеров

керівник Офісу президента Андрій Єрмак

полковник ЗСУ Павло Паліса.

Головою делегації цього разу було призначено керівника Офісу президента Андрія Єрмака, замість глави МЗС Андрія Сибіги, який був головою делегації під час зустрічі з представниками США в Саудівській Аравії.

У розпорядженні президента України також зазначено, що Єрмак матиме право вносити за погодженням із міністром закордонних справ України зміни до складу делегації.

Нагадаємо, 11 березня делегації України та США зустрілися у Саудівській Аравії. У результаті переговорів Україна погодилася ухвалити пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, якщо Росія також на це погодиться і не порушуватиме домовленості.

Вранці 13 березня літак спецпосланника президента США Стіва Уіткоффа перетнув повітряний простір Росії і у нього була запланована зустріч із Путіним, яка пройшла у закритому режимі.

При цьому президент США Дональд Трамп відреагував на відповідь Путіна на пропозицію щодо припинення вогню. Він заявив, що сподівається на правильні кроки Москви та хотів би бачити реальне припинення вогню з російської сторони.

Пізніше Трамп заявив, що він провів переговори з Путіним і назвав їх "дуже продуктивними". Він також підкреслив, що тепер з’явилися "дуже добрі шанси, що ця жахлива, кривава війна нарешті закінчиться".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт чи угоди, аналогічні до Мінських домовленостей. За словами керівника Офісу президента, Україна представила США під час зустрічі у Джидді свої "червоні лінії" для мирних переговорів.