В каске и бронежилете: подозреваемому в убийстве Демьяна Ганула избрали меру пресечения (обновлено)

Суд будет проходить в закрытом режиме

В Одессе суд избирал меру пресечения подозреваемому в убийстве украинского активиста Демьяна Ганула Сергею Шалаеву. На судебном заседании он находился в шлеме и бронежилете.

Информация об этом появилась в местных СМИ и Telegram-каналах. Были также опубликованы фотографии и видео из зала суда.

Отмечается, что суд будет проходить в закрытом режиме.

Обновлено: суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без права на залог.

Как пишет "Думская", в ходе открытой части заседания стало известно, что мужчина был командиром механизированного взвода одесской 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

На вопрос судьи задержанный сказал, что проживал в Киеве, является военнослужащим и сейчас в СОЧ (самовольное оставление части). Об этом пишет "Суспільне".

Прокуратура попросила перевезти суд в закрытый режим из-за вопроса безопасности участников процесса и чтобы не разглашать сведения, которые могут помешать следствию. Защита поддержала ходатайство.

Убийство Демьяна Ганула — что известно

В пятницу, 14 марта, в центре Одессы был застрелен известный активист Демьян Ганул. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что берёт "под личный контроль расследование раскрытия этого преступления".

Блоггеры и активисты отреагировали на дерзкое преступление в Одессе. Каждый из них прокомментировал событие.

Следует добавить, что ранее одесский активист Демьян Ганул просил СБУ о защите. В своем Telegram он писал, что опасается покушения на себя или своих близких.

По словам активиста, после последних акций по защите чести военных он начал получать угрозы. Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов.

Подозреваемый в убийстве Ганула был задержан с оружием. Местные паблики пишут, что мужчине 52 года и он житель Кировоградской области, откуда и сам Ганул.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно об активисте Демьяне Гануле, которого убили в Одессе.