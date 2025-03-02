Макрон озвучил план перемирия и сроки, когда европейские военные появятся в Украине

Президент Франции предлагает франко-британский план перемирия

Отправка миротворцев в Украину не состоится в ближайшие недели. По мнению президента Франции, солдаты будут развернуты на местах только на более позднем этапе.

Об этом сказал Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro. Президент Франции отметил, что если и будет договорено о европейских войсках в Украине, то даже не сразу после начала потенциального перемирия.

Также президент Франции предлагает франко-британский план перемирия для Украины на месяц "в воздухе, море и энергетике", потому что не верит в вариант с договоренностями США и России.

"Мы знаем, как его измерить. Вы должны понимать, что сегодняшняя линия фронта – это эквивалент линии Париж-Будапешт", – сказал Макрон.

Материал появился на сайте издания уже после завершения вечером в воскресенье, 2 марта 2025 года, Лондонского саммита безопасности, на котором с участием Канады и Турции обсуждалась оборона стран Европы и дальнейшая помощь Украине в условиях изменения внешнеполитического курса США. Как утверждают авторы, разговор с Макроном состоялся еще до вылета на саммит.

Отправка миротворцев — что известно

Напомним, в понедельник, 24 февраля, прибывший в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии Парижа и Лондона могут дойти до отправки военных в Украину. Также "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится представить Дональду Трампу миротворческий план по Украине. Его ключевая идея – отправка в 30 000 европейских военных для обеспечения режима прекращения огня, заключенного при посредничестве США.

В то же время, Макрону не удалось договориться с Трампом о предоставлении поддержки США для миротворческой миссии. Хотя раньше Трамп предполагал, что будет оказывать европейским войскам такую поддержку. Тем временем получение гарантий безопасности и гарантий поддержки от Соединенных Штатов – основное условие размещения миротворцев.