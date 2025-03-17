Немца, который воевал в ВСУ, подозревают в изнасиловании детей: что его ждет

Бывший военнослужащий отправился в Польшу "помогать беженцам", но пересек границу и оказался под Бахмутом

Украина депортирует бывшего немецкого солдата, который воевал в рядах ВСУ. На родине его обвиняют в изнасиловании, в том числе и детей. При этом есть информация о том, что подобные преступления он совершал и во время нахождения на территории Украины.

Об этом сообщило издание BILD. Имя немца не упоминается, но журналист Виталий Губин говорит, что речь идет о 29-летнем мужчине по имени Бен фон Ромбс.

По словам главного прокурора Бамберга (Бавария) Томаса Гогера, "существуют серьезные подозрения в трех случаях изнасилования и хранении детской порнографии". По данным немецких СМИ, во время обыска в доме подозреваемого в Германии были обнаружены тысячи фотографий и видеозаписей жестокого обращения с детьми, часть из них также была обнаружена на незаконных сайтах в сети.

Кроме того, в его доме были найдены боеприпасы из запасов Бундесвера.

На родине подозреваемый находится под следствием с октября 2021 года, а в марте 2022 года его исключили с Бундесвера с запретом на ношение формы. Однако в 2023 году он внезапно появился на передовой под Бахмутом, где он принимал участие в боях против ЧВК "Вагнер".

Согласно данным BBC, он сказал полиции, что намерен отправиться в Польшу, чтобы помочь украинским беженцам. Однако позже он пересек границу и записался волонтером. Впрочем, опыт службы в Бундесвере очень быстро открыл для него дорогу в Иностранный легион ВСУ.

При этом, фон Ромбс не стеснялся публичности и даже рассказывал об особенностях службы в интервью нескольким немецким СМИ. Именно это помогло немецким властям понять, что он находится за пределами ЕС и отправить запрос на экстрадицию.

Бен фон Ромбс в Украине

Контракт с ВСУ он расторг лишь в ноябре 2024 года, после чего исчез. 31 декабря 2024 года прокуратура Украины приняла решение о его экстрадиции, после чего его обнаружили в Сумской области.

При этом, по данным издания, есть также доказательства того, что по меньшей мере две жертвы насильника были украинками. При этом одна из них оказалась несовершеннолетней.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области разгорелся громкий скандал вокруг временно исполняющего обязанности начальника Лозовского районного ТЦК Артура Воронцова. По данным журналистов, он в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил волонтерку Алину Бологову.