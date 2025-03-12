Укр

На месте захоронения есть особый знак: как выглядит могила экс-министра МВД Дениса Монастырского

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Где похоронен бывший министр МВД Денис Монастырский
Где похоронен бывший министр МВД Денис Монастырский. Фото Коллаж "Телеграфа"

Чиновник погиб в 43 года

Денис Монастырский в 2021-2023 годах был министром внутренних дел Украины. До этого он работал народным депутатом, председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и был членом СНБО. Чиновник трагически погиб вместе с коллегами в авиакатастрофе в Броварах в январе 2023 года. Интересно, что ему удалось выиграть суд у "вора в законе" Андрея Недзельского.

"Телеграф" расскажет, что известно о деятельности политика и где его похоронили.

Что известно о Денисе Монастырском

Будущий политик родился в 1980 году в Хмельницком. Учился в местном университете права и стал кандидатом юридических наук. Некоторое время был юрисконсультом на Хмельницком заводе кузнечно-прессового оборудования "Пригма-Пресс".

Денис Монастырский биография
Монастырский работал юристом, фото "Слуга народа"

В 2003–2006 годах Монастырский был помощником-консультантом народного депутата в парламенте. Одно время работал юристом в частных компаниях Hillmont Partners и Global Ties KC. В течение 11 лет Денис преподавал в Хмельницком университете управления и права.

В 2015-2016 годах чиновник участвовал в реструктуризации органов прокуратуры. Работал юристом в компании "Лигал Консалтинг". Денис приобщался к созданию Государственного бюро расследований, в частности, являлся секретарем комиссии.

Денис Монастырский деятельность
Монастырский формировал ДБР, фото Виталия Носача, "РБК-Украина"

В течение 3 лет Монастырский сотрудничал с центром "Украинский институт будущего" как эксперт по реформированию правоохранительной и судебной систем. Потом 2 года Денис работал депутатом и возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Денис Монастырский "Слуга народа"
Монастырский был нардепом от "Слуги народа", фото "Слуга народа"

В 2021 году Монастырского избрали министром внутренних дел Украины. В 2022 году он присоединялся к операции по масштабному обмену пленными между Украиной и Россией. Тогда на родину вернулись 215 украинских военных, в том числе более 100 бойцов и командиры "Азова".

Смерть и могила Дениса Монастырского

Монастырский погиб в авиакатастрофе в Броварах в январе 2023 года. Тогда самолет, который двигался на восток Украины, внезапно упал в одном из жилых кварталов Броваров. В результате погиб министр МВД, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк и другие должностные лица. В общей сложности погибли 14 человек, в том числе находившиеся на борту, а также пятеро жителей Броваров.

Трагедия в Броварах
Трагедия в Броварах, фото "РБК-Украина"

Правоохранители заявили, что причиной крушения стало "откровенное нарушение должностными лицами ГСЧС правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Государственное бюро расследований объявило подозрение пяти работникам ГСЧС.

Четверым из них инкриминируют нарушение правил безопасности вертолета, повлекшее гибель людей. Наказание предусматривает заключение от 5 до 10 лет. Еще одному работнику выдвинули служебную халатность, которая наказывается заключением от 2 до 5 лет. Сейчас прокуроры передали в суд обвинительный акт.

Покойного министра МВД похоронили на участке №42а Байкового кладбища в Киеве. Ему установили плоский памятник из белого мрамора. На мемориале есть портрет и инициалы Монастырского, а также изображение дрона. А все потому, что экс-министр МВД и его первый заместитель Енин принимали участие в разработке и создании летающего объекта, который одним из первых атаковал Москву.

Могила Дениса Монатырского
Могила Дениса Монатырского, скриншот из страницы в тиктоке "Гранитного мастера"
Памятник Денису Монастырскому
Мраморный памятник Монастырскому, из страницы в тиктоке "Гранитного мастера"
Видео могилы Монастырского, "Гранитный мастер"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила скандального бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Его похоронили в родном городе.

Теги:
#Деятельность #Могила #Денис Монастырский