На месте захоронения есть особый знак: как выглядит могила экс-министра МВД Дениса Монастырского

Чиновник погиб в 43 года

Денис Монастырский в 2021-2023 годах был министром внутренних дел Украины. До этого он работал народным депутатом, председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и был членом СНБО. Чиновник трагически погиб вместе с коллегами в авиакатастрофе в Броварах в январе 2023 года. Интересно, что ему удалось выиграть суд у "вора в законе" Андрея Недзельского.

"Телеграф" расскажет, что известно о деятельности политика и где его похоронили.

Что известно о Денисе Монастырском

Будущий политик родился в 1980 году в Хмельницком. Учился в местном университете права и стал кандидатом юридических наук. Некоторое время был юрисконсультом на Хмельницком заводе кузнечно-прессового оборудования "Пригма-Пресс".

Монастырский работал юристом, фото "Слуга народа"

В 2003–2006 годах Монастырский был помощником-консультантом народного депутата в парламенте. Одно время работал юристом в частных компаниях Hillmont Partners и Global Ties KC. В течение 11 лет Денис преподавал в Хмельницком университете управления и права.

В 2015-2016 годах чиновник участвовал в реструктуризации органов прокуратуры. Работал юристом в компании "Лигал Консалтинг". Денис приобщался к созданию Государственного бюро расследований, в частности, являлся секретарем комиссии.

Монастырский формировал ДБР, фото Виталия Носача, "РБК-Украина"

В течение 3 лет Монастырский сотрудничал с центром "Украинский институт будущего" как эксперт по реформированию правоохранительной и судебной систем. Потом 2 года Денис работал депутатом и возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Монастырский был нардепом от "Слуги народа", фото "Слуга народа"

В 2021 году Монастырского избрали министром внутренних дел Украины. В 2022 году он присоединялся к операции по масштабному обмену пленными между Украиной и Россией. Тогда на родину вернулись 215 украинских военных, в том числе более 100 бойцов и командиры "Азова".

Смерть и могила Дениса Монастырского

Монастырский погиб в авиакатастрофе в Броварах в январе 2023 года. Тогда самолет, который двигался на восток Украины, внезапно упал в одном из жилых кварталов Броваров. В результате погиб министр МВД, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк и другие должностные лица. В общей сложности погибли 14 человек, в том числе находившиеся на борту, а также пятеро жителей Броваров.

Трагедия в Броварах, фото "РБК-Украина"

Правоохранители заявили, что причиной крушения стало "откровенное нарушение должностными лицами ГСЧС правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Государственное бюро расследований объявило подозрение пяти работникам ГСЧС.

Четверым из них инкриминируют нарушение правил безопасности вертолета, повлекшее гибель людей. Наказание предусматривает заключение от 5 до 10 лет. Еще одному работнику выдвинули служебную халатность, которая наказывается заключением от 2 до 5 лет. Сейчас прокуроры передали в суд обвинительный акт.

Покойного министра МВД похоронили на участке №42а Байкового кладбища в Киеве. Ему установили плоский памятник из белого мрамора. На мемориале есть портрет и инициалы Монастырского, а также изображение дрона. А все потому, что экс-министр МВД и его первый заместитель Енин принимали участие в разработке и создании летающего объекта, который одним из первых атаковал Москву.

Могила Дениса Монатырского, скриншот из страницы в тиктоке "Гранитного мастера"

Мраморный памятник Монастырскому, из страницы в тиктоке "Гранитного мастера"

Видео могилы Монастырского, "Гранитный мастер"

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