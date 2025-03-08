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Под охраной большого белого льва: как выглядит могила директора Национального цирка Шевченко и чем он болел

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
От чего умер директора Национального цирка Шевченко и как выглядит могила Новость обновлена 08 марта 2025, 12:12
От чего умер директора Национального цирка Шевченко и как выглядит могила. Фото Колаж "Телеграфа"

О диагнозе легендарного дрессировщика знали единицы

Известный украинский дрессировщик и генеральный директор Национального цирка Владимир Шевченко скончался в 2012 году. Еще со школьного возраста он бесстрашно заходил в клетки со львами и тиграми, поэтому приводил публику в восторг своими знаменитыми выступлениями с хищниками. Однако ему не удалось выиграть схватку со страшной болезнью.

"Телеграф" решил выяснить, от чего умер Владимир Шевченко и как выглядит его могила. Мы узнали о жизни легендарного дрессировщика некоторые факты.

Владимир Шевченко — что о нем известно

Известный дрессировщик Владимир Шевченко, который укрощал царя зверей, родился в 1946 году в Омске в семье артистов цирка, его отец и мать были дрессировщиками. Свое детство Владимир проводил чаще всего в стенах цирка, поэтому захотел пойти по стопам своих родителей.

Владимир Шевченко в молодости
Владимир Шевченко в молодости

После школы Шевченко получил профильное образование по специальности "Артист цирка — гимнаст" и был принят на работу в "Союзгосцирк" как артист — дрессировщик хищных животных. Еще со школьного возраста он заходил в клетки с тиграми и львами, его привлекали эти хищники, но за время работы с ними не обходилось без серьезных травм.

Владимир Шевченко
Владимир Шевченко стал легендарным дрессеровщиком

Как рассказала вдова Шевченко, однажды тигр супругу откусил часть фаланги, а во время представления в Беларуси, он подразни львицу и она цапнула его за ногу, а этот прокол вылился в газовую гангрену и Владимир 11 суток был в реанимации.

Но вместе с супругой Людмилой, которая также была артисткой цирка, они создали увлекательные аттракционы с выступлениями хищников, акробатическими трюками и танцами, приводившие публику в восторг.

Владимир Шевченко
Владимир Шевченко создавал аттракционы с выступлениями хищников

В 1973 году супруги переехали в Киев. С 2000 года Владимир Шевченко был назначен художественным руководителем, а с 2007 года — директором Национального цирка Украины. Также легендарный дрессировщик преподавал в Киевском театральном институте им. И. Карпенко-Карого.

Как выглядит могила Владимира Шевченко и от чего он умер

Директора Национального цирка не стало 24 октября 2012 года. Владимир Шевченко умер на 67-м году жизни от рака печени и поджелудочной. О своем диагнозе он запрещал рассказывать, поэтому о тяжелом заболевании дрессировщика знали только единицы.

Владимир Шевченко
Владимир Шевченко с 2007 года был директором Национального цирка Украины

Его супруга рассказала, что Владимир долгое время не обращал внимания на "звоночки", скрывал, что поднимается давление, молчал и не ходил к врачам, пока его не увезла "скорая". Директор Национального цирка "сгорел" за два месяца от онкологии, хотя врачи пробовали спасти его с помощью самых прогрессивных методов лечения.

Владимир Шевченко
Владимир Шевченко умер от онкологии

Похоронили Владимира Шевченко на Байковом кладбище. Его могилу охраняет большой мраморный лев, над которым голову склонила женщина. Рядом стоят вазы с цветами, а также портрет великого Мастера.

Могила Владимира Шевченко
Как выглядит могила Владимира Шевченко
Могила Владимира Шевченко
Владимира Шевченко похоронили на Байковом кладбище

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#Дрессировщик #Владимир Шевченко