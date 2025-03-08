Под охраной большого белого льва: как выглядит могила директора Национального цирка Шевченко и чем он болел

О диагнозе легендарного дрессировщика знали единицы

Известный украинский дрессировщик и генеральный директор Национального цирка Владимир Шевченко скончался в 2012 году. Еще со школьного возраста он бесстрашно заходил в клетки со львами и тиграми, поэтому приводил публику в восторг своими знаменитыми выступлениями с хищниками. Однако ему не удалось выиграть схватку со страшной болезнью.

"Телеграф" решил выяснить, от чего умер Владимир Шевченко и как выглядит его могила. Мы узнали о жизни легендарного дрессировщика некоторые факты.

Владимир Шевченко — что о нем известно

Известный дрессировщик Владимир Шевченко, который укрощал царя зверей, родился в 1946 году в Омске в семье артистов цирка, его отец и мать были дрессировщиками. Свое детство Владимир проводил чаще всего в стенах цирка, поэтому захотел пойти по стопам своих родителей.

Владимир Шевченко в молодости

После школы Шевченко получил профильное образование по специальности "Артист цирка — гимнаст" и был принят на работу в "Союзгосцирк" как артист — дрессировщик хищных животных. Еще со школьного возраста он заходил в клетки с тиграми и львами, его привлекали эти хищники, но за время работы с ними не обходилось без серьезных травм.

Владимир Шевченко стал легендарным дрессеровщиком

Как рассказала вдова Шевченко, однажды тигр супругу откусил часть фаланги, а во время представления в Беларуси, он подразни львицу и она цапнула его за ногу, а этот прокол вылился в газовую гангрену и Владимир 11 суток был в реанимации.

Но вместе с супругой Людмилой, которая также была артисткой цирка, они создали увлекательные аттракционы с выступлениями хищников, акробатическими трюками и танцами, приводившие публику в восторг.

Владимир Шевченко создавал аттракционы с выступлениями хищников

В 1973 году супруги переехали в Киев. С 2000 года Владимир Шевченко был назначен художественным руководителем, а с 2007 года — директором Национального цирка Украины. Также легендарный дрессировщик преподавал в Киевском театральном институте им. И. Карпенко-Карого.

Как выглядит могила Владимира Шевченко и от чего он умер

Директора Национального цирка не стало 24 октября 2012 года. Владимир Шевченко умер на 67-м году жизни от рака печени и поджелудочной. О своем диагнозе он запрещал рассказывать, поэтому о тяжелом заболевании дрессировщика знали только единицы.

Владимир Шевченко с 2007 года был директором Национального цирка Украины

Его супруга рассказала, что Владимир долгое время не обращал внимания на "звоночки", скрывал, что поднимается давление, молчал и не ходил к врачам, пока его не увезла "скорая". Директор Национального цирка "сгорел" за два месяца от онкологии, хотя врачи пробовали спасти его с помощью самых прогрессивных методов лечения.

Владимир Шевченко умер от онкологии

Похоронили Владимира Шевченко на Байковом кладбище. Его могилу охраняет большой мраморный лев, над которым голову склонила женщина. Рядом стоят вазы с цветами, а также портрет великого Мастера.

Как выглядит могила Владимира Шевченко

Владимира Шевченко похоронили на Байковом кладбище

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