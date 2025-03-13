Она два года была заброшена: как сейчас выглядит могила Леонида Кравчука

Первый президент Украины был тем, кто подписал соглашение о ликвидации СССР

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук скончался в мае 2022 года. Его похоронили на Байковом кладбище, где покоится много выдающихся украинских деятелей. Его политическая карьера пришлась на период распада Советского Союза, и именно Кравчук был тем, кто подписал Беловежское соглашение о его ликвидации.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Леонида Кравчука. Мы также припомнили, чем именно прославился первый президент Украины.

Что известно о Леониде Кравчуке

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года в Ровенской области. До провозглашения независимости он занимал высокие должности в коммунистической партии, в частности, являлся председателем Верховного Совета УССР. После этого он являлся народным депутатом.

Наибольшую славу Кравчук снискал 24 августа 1991 года. Именно он сыграл главную роль в провозглашении Верховной Радой независимости Украины. Леонид Макарович был тем, кто подписал Беловежское соглашение, которое положило конец существованию СССР.

Президент Украины Леонид Кравчук стал первым президентом независимой Украины после победы на выборах. Период его президентства припал на нелегкие времена. Тогда в нашей стране был экономический кризис, инфляция, эмиграция людей. Однако, несмотря на это, когда Кравчук был лидером Украины, были утверждены национальные символы — флаг, гимн и герб. Также тогда была сформирована украинская армия — Вооруженные Силы Украины.

Незадолго до начала полномасштабного вторжения Леонид Кравчук и Виктор Ющенко обратились ко странам, которые подписывали Будапештский меморандум (соглашение, заключенное 5 декабря 1994 между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украине в связи с обретением неядерного статуса).

Причина смерти Леонида Кравчука

Леонида Кравчука не стало 10 мая 2022 года. Ему было 88 лет. Долгое время он болел, затем перенес сложную операцию на сердце в 2021 году. Он лежал в больнице в Германии. После этого политик не смог полностью восстановиться.

Похоронили первого президента Украины 17 мая 2022 года на Байковом кладбище в Киеве – одном из самых почетных мест захоронений украинских деятелей. Сначала на могиле был расположен крест и табличка, часто лежавшие в луже из-за дождей.

В 2024 году на месте захоронения Леонида Кравчука был открыт памятник. Черное гранитное надгробие украсило постамент из белого мрамора с отчеканенным лицом политика. Памятник окружен каменным забором.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена Леонида Кравчука. Она всегда была в тени мужчины-политика.