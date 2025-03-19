Россияне могли снова продвинуться на Донбассе: какая ситуация на фронте (карта)

За прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений

Война в Украине длится 1120-й день. Россияне могли продвигаться в Луганской и Донецкой областях.

Об этом пишут аналитики DeepState. По их данным, вражеская армия имеет территориальные успехи в двух населенных пунктах Украины.

"Враг продвинулся возле Невского и Привольного", — говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе

В ежедневном отчете Генштаба отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Потери российских захватчиков составили 1060 человек.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Нового.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Маркового и Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Котлино, Преображенка, Котляровка, Зверево, Удачное, Андреевка и в сторону Алексеевки.

Какая ситуация в Курской области

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 21 атаку захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 33 КАБ, и осуществил 209 обстрелов, три из которых — из РСЗО.

Ранее "Телеграф" писал, что операция Украины в Курской области может сыграть решающую роль в переговорах. О том, что Курщина станет нашим козырем в переговорах, говорилось не раз.