Росіяни могли знову просунутися на Донбасі: яка ситуація на фронті (карта)

Минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень

Війна в Україні триває 1120-й день. Росіяни могли просуватись в Луганській та Донецькій областях.

Про це пишуть аналітики DeepState. За їх даними, ворожа армія має територіальні успіхи у двох населених пунктах України.

"Ворог просунувся біля Невського та Привільного", — йдеться в повідомленні.

Що кажуть у Генштабі

У щоденному звіті Генштабу зазначили, що протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників склали 1060 осіб.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.

На Краматорському напрямку ворог вчинив шість атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Маркового і Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи в районах Озарянівки, Дружби, Торецька.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Звірове, Удачне, Андріївка та у бік Олексіївки.

Яка ситуація у Курській області

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 21 атаку загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 КАБ, та здійснив 209 обстрілів, три з яких – із РСЗВ.

Раніше "Телеграф" писав, що операція України в Курській області може відіграти вирішальну роль у переговорах. Про те, що Курщина стане нашим "козирем" у переговорах, говорилось не раз.