Проверяли документы. В Полтавской области мужчина выстрелил в служащего ТЦК (видео)

Житель Кременчуга внезапно открыл огонь из травматического пистолета по ТЦК

В Кременчуге Полтавской области 19 марта произошло нападение на военнослужащих и полицейского. Мужчина выстрелил из травматического пистолета и ранил человека в форме.

Как сообщает Полтавский областной ТЦК и СП, огонь из "травмата" открыл местный житель.

Удалено оружие после нападения

Инцидент произошел около 07:00. Во время мер оповещения работники ТЦК и СП остановили жителя Кременчуга для проверки военно-учетных документов. Дальше тот внезапно достал пистолет.

Находившийся в составе полицейский попытался обезвредить нарушителя, но мужчина выстрелил в ногу офицера ВСУ.

"Патрульные задержали мужчину. Раненому медики оказали помощь. Обошлось без госпитализации", — сообщили в полиции Полтавщины.

Сотрудники ТЦК выяснили, что подозреваемый – 48-летний местный житель.

"Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие. Решается вопрос правовой квалификации", — пояснили в учреждении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове мужчину силой затолкали в машину люди в форме. Как стало известно впоследствии, он нарушал военный учет и напал на военного.