Перевіряли документи. На Полтавщині чоловік вистрелив у службовця ТЦК (відео)

Житель Кременчука раптово відкрив вогонь із травматичного пістолета по ТЦК

У Кременчуці Полтавської області 19 березня стався напад на військовослужбовців та поліцейського. Чоловік вистрілив із травматичного пістолета та поранив людину в формі.

Як повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП, вогонь із "травмату" відкрив місцевий житель.

Вилучена зброя після нападу

Інцидент трапився близько 07:00. Під час заходів оповіщення працівники ТЦК та СП зупинили кременчуківця для перевірки військово-облікових документів. Далі той раптово дістав пістолет.

Поліцейський, що перебував у складі групи, спробував знешкодити порушника, але чоловік вистрілив у ногу офіцера ЗСУ.

"Патрульні затримали чоловіка. Пораненому медики надали допомогу. Обійшлося без госпіталізації", — повідомили в поліції Полтавщини.

Співробітники ТЦК з’ясували, що підозрюваний — 48-річний місцевий мешканець.

"Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", — пояснили в установі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові чоловіка силою заштовхали в машину люди у формі. Як стало відомо згодом, він порушував військовий облік та напав на військового.