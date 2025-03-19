Перевіряли документи. На Полтавщині чоловік вистрелив у службовця ТЦК (відео)
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Житель Кременчука раптово відкрив вогонь із травматичного пістолета по ТЦК
У Кременчуці Полтавської області 19 березня стався напад на військовослужбовців та поліцейського. Чоловік вистрілив із травматичного пістолета та поранив людину в формі.
Як повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП, вогонь із "травмату" відкрив місцевий житель.
Інцидент трапився близько 07:00. Під час заходів оповіщення працівники ТЦК та СП зупинили кременчуківця для перевірки військово-облікових документів. Далі той раптово дістав пістолет.
Поліцейський, що перебував у складі групи, спробував знешкодити порушника, але чоловік вистрілив у ногу офіцера ЗСУ.
"Патрульні затримали чоловіка. Пораненому медики надали допомогу. Обійшлося без госпіталізації", — повідомили в поліції Полтавщини.
Співробітники ТЦК з’ясували, що підозрюваний — 48-річний місцевий мешканець.
"Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", — пояснили в установі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові чоловіка силою заштовхали в машину люди у формі. Як стало відомо згодом, він порушував військовий облік та напав на військового.