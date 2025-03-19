США заманили Кремль вкусным пряником в обмен на прекращение огня в Украине: что Уиткофф пообещал Путину

США могут ослабить санкции против РФ: когда и при каких условиях?

После достижения договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной возможно ослабление санкций против РФ. До этого момента все ограничения в отношении страны-агрессора будут оставаться в силе.

Об этом сообщает Clash Report в соцсети X. По словам спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, есть надежда на полное прекращение огня в Украине в течение нескольких недель. Он также выразил убеждение, что Путин действует добросовестно.

Ослабление санкций против России, по его словам, станет возможным только после достижения договоренностей о прекращении огня.

Спецпредставитель президента США также отметил, что встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным возможна.

Он подчеркнул, что отношения с РФ критически важны для США, и для их восстановления нужны время и политическая воля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Россия ударила по энергетическим объектам Украины в ночь на 19 марта. Это произошло после разговора главы РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, где Путин пообещал не атаковать энергетику Украины.