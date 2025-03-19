У Трампа рассказали, когда может наступить полное прекращение огня в Украине

Виткофф заявил, что доверяет Путину

Полное прекращение боевых действий в Украине возможно уже в ближайшее время. По словам спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, соглашение об этом может быть заключено уже в ближайшее время.

Об этом он сообщил в эфире канала FoxNews. Кроме того, он выразил доверие намерениям российского президента Владимира Путина и отметил, что "верит в его добрую волю".

"Я думаю, что мы сможем дойти до полного прекращения огня в Украине через несколько недель" – сообщил он.

По словам Виткоффа, Россия является "критическим важным партнером" для США, а снятие санкций с Москвы может стать следующим шагом после достижения договоренности о прекращении боевых действий.

Спецпосланник также добавил, что Трамп поручил администрации, включая руководство Госдепа, Пентагона и ЦРУ подключаться к контактам с Россией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский прокомментировал разговор Путина и Трампа. На пресс-конференции он выступил вместе с президентом Финляндии, где политики обсудили ключевые вопросы, касающиеся войны и ситуации на международной арене.