Это животное почти не изменилось за 30 млн лет, но может исчезнуть в Украине навсегда

Единственная популяция этого уникального водного млекопитающего с хоботком сохранилась только в реке Сумской области

Выхухоль русская, или выхухоль обыкновенная ( Desmana moschata) – уникальный вид млекопитающих из семьи кротовых, являющихся реликтом ледниковой эпохи. Это небольшое животное, проживающее в водоемах Восточной Европы, оказалось на грани исчезновения в Украине.

Выхухоль русская имеет длину тела до 20 см, а с хвостом – до 35 см. Вес животного может достигать 520 г. Оно хорошо приспособлено к водному образу жизни: имеет перепонки между пальцами на конечностях, а хвост покрыт чешуей и сжат по бокам, что помогает маневрировать в воде.

Особенностью выхухоли является ее подвижный хоботок, который используется для поиска пищи на дне водоема. Мех животного водонепроницаемый, двухцветный: верхняя часть коричнево-бурая, а низ – серебристый. В основе хвоста расположены железы, выделяющие мускус, благодаря чему выхухоль получила свое научное название – Desmana moschata.

Распространение и образ жизни

Выхухоль русская является эндемиком Восточноевропейской равнины. Ее ареал разорван и охватывает бассейны Днепра, Волги, Дона и Урала. Раньше выхули были распространены по всей Европе, но сейчас их численность значительно сократилась.

Животные живут в норах на берегах водоемов, активны в сумерках и ночью. Питаются водными беспозвоночными, корневищами растений и мелкой рыбой. Выхухоли – моногамны, самка рождает 1-5 малышей раз или дважды в год.

Выхухоль в Украине

В Украине выхухоль русская был распространена в бассейне Донца и Дона. В начале XX века ее можно было встретить в бассейне Днепра и на Северском Динце. Однако единственная популяция выхухули сохранилась в Сейме на Сумщине и в двух его притоках.

В 2009 году ученые предполагали, что на Сейме и его притоках оставалось около 300-500 выхухолей. Однако с 2018 года не было зафиксировано ни одного случая встречи с животными.

Угрозы и охрана

На численность выхухоли влияют различные факторы, в частности:

уничтожение и загрязнение природных сред обитания;

изменения гидрологического режима водоемов;

конкуренция с другими видами животных;

браконьерство.

Выхухоль занесена в Красную книгу Украины и охраняется законом. Для сохранения этого вида необходимо принимать меры по охране ее природных сред обитания, борьбы с браконьерством и проведения научных исследований.

Выхухоль русская является уникальным животным, которое требует нашего внимания и защиты. Ее исчезновение станет большой утратой для биоразнообразия Украины.

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