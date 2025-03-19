Ця тварина майже не змінилася за 30 млн років, але може зникнути в Україні назавжди

Єдина популяція цього унікального водного ссавця з хоботком збереглася лише в річці на Сумщині

Хохуля руська, або хохуля звичайна (Desmana moschata) – унікальний вид ссавців з родини кротових, що є реліктом льодовикової епохи. Ця невелика тваринка, яка мешкає у водоймах Східної Європи, опинилася на межі зникнення в Україні.

Хохуля руська має довжину тіла до 20 см, а з хвостом – до 35 см. Вага тварини може досягати 520 г. Вона добре пристосована до водного способу життя: має перетинки між пальцями на кінцівках, а хвіст вкритий лускою і стиснутий з боків, що допомагає маневрувати у воді.

Особливістю хохулі є її рухливий хоботок, який використовується для пошуку їжі на дні водойми. Хутро тварини водонепроникне, двоколірне: верхня частина коричнево-бура, а низ – сріблястий. У основі хвоста розташовані залози, що виділяють мускус, завдяки чому хохуля отримала свою наукову назву – Desmana moschata.

Поширення та спосіб життя

Хохуля руська є ендеміком Східноєвропейської рівнини. Її ареал розірваний і охоплює басейни Дніпра, Волги, Дону та Уралу. Раніше хохулі були поширені по всій Європі, але зараз їх чисельність значно скоротилася.

Тварини живуть у норах на берегах водойм, активні в сутінках і вночі. Живляться водяними безхребетними, кореневищами рослин і дрібною рибою. Хохулі – моногами, самка народжує 1-5 малят раз або двічі на рік.

Хохуля в Україні

В Україні хохуля руська була поширена у басейні Дінця та Дону. На початку XX століття її можна було зустріти в басейні Дніпра та на Сіверському Дінці. Однак, наразі єдина популяція хохулі збереглася в Сеймі на Сумщині та у двох його притоках.

У 2009 році вчені припускали, що на Сеймі та його притоках залишалося близько 300–500 хохуль. Проте з 2018 року не було зафіксовано жодного випадку зустрічі з цими тваринами.

Загрози та охорона

На чисельність хохулі впливають різні фактори, зокрема:

знищення та забруднення природних середовищ існування;

зміни гідрологічного режиму водойм;

конкуренція з іншими видами тварин;

браконьєрство.

Хохуля занесена до Червоної книги України та охороняється законом. Для збереження цього виду необхідно вживати заходів щодо охорони її природних середовищ існування, боротьби з браконьєрством та проведення наукових досліджень.

Хохуля руська є унікальною твариною, яка потребує нашої уваги та захисту. Її зникнення стане великою втратою для біорізноманіття України.

Раніше "Телегоаф" розповідав, що червонокнижний родич хом’яка опинився на межі зникнення в Карпатах. Полівка снігова занесена до Червоної книги України як вид, що потребує охорони.