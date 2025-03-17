Даже не из-за меха: почему европейская норка оказалась на грани исчезновения

Небольшое хищное млекопитающее из семьи куньих находится на грани исчезновения из-за потери среды обитания

Европейская норка (Mustela lutreola) – это небольшое хищное млекопитающее из семьи куньих, которое когда-то было распространено по всей Европе, но сейчас находится на грани исчезновения. В Украине этот вид также нуждается в особой охране и занесен в Красную книгу.

Европейская норка внешне похожа на американскую норку (Neovison vison), но имеет некоторые отличия. По размеру европейская норка чуть меньше, мех у нее не такой темный и часто имеет рыжеватый оттенок. Главное отличие – белый мех на верхней губе, тогда как у американской норки белыми обе губы.

Внешний вид и особенности

Тело удлиненное, ноги короткие, хвост относительно короткий. Длина тела самцов – 28-43 см, хвост – 12-19 см, вес – до 739 грамм. Самки поменьше: длина тела – 32-40 см, хвост – 12-18 см, вес – до 440 граммов. Животные имеют темный красновато-коричневый мех с белой каемочкой вокруг рта. Иногда встречаются белые отметины на горле, лапах или груди. На лапах также есть межпальцевые перепонки, помогающие плавать. Они хорошо плавают и ныряют, а логово обустраивают у воды, в норах или других укрытиях.

Самки рожают до 17 маленьких, голых и слепых малышей, которые в первые месяцы жизни зависят от материнского тепла и молока. Известны случаи европейской норки с лесным хорьком, что может приводить к потере генетической чистоты вида.

Распространение и образ жизни

Сегодня европейская норка встречается в Испании, Франции, Румынии, Украине и России. Ориентировочно в Украине проживает 200-300 особей. Животные ведут ночной образ жизни, охотясь на лягушек, мелких грызунов, ящериц и рыбу.

Угрозы и охрана

Основные угрозы для европейской норки – потеря среды обитания, загрязнение водоемов, конкуренция с американской норкой и гибридизация с хорьком лесным. Вид нуждается в активных мерах охраны, включая сохранение и восстановление природных мест обитания, борьбу с инвазивными видами и мониторинг популяций.

Европейская норка – важная часть экосистемы, и ее исчезновение может иметь негативные последствия для биоразнообразия. Сохранение этого вида – важная задача для Украины и других европейских стран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обычный хомяк оказался на грани исчезновения. Сегодня в материковой части Украины живет не более нескольких тысяч особей, тогда как в середине 20 века заготавливали около полумиллиона шкурок в год.