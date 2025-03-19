Порошенко подыграл Путину, заявив, что РФ не атакует больницы и энергетику – эксперт

Россияне регулярно обстреливают украинские инфраструктурные объекты

Заявление народного депутата Петра Порошенко о том, что РФ не наносит ударов по больницам и энергетике в Украине, играет на руку Путину. Об этом заявил эксперт Валентин Гладких.

"На российском телевидении с радостью цитируют выступление Порошенко и говорят, что наконец-то он "решился на немыслимое – рассказать правду о действиях России" – заявил Гладких.

"Такие заявления Порошенко – еще один повод вспомнить о его давних контактах с РФ: "жму руку, обнимаю" Путину; торговлю углем с ОРДЛО; украденную вместе с Медведчуком трубу; завод, работавший в России даже во время войны", — отметил Гладких.

Также он напомнил, что Россия регулярно атакует и разрушает гражданские объекты в Украине. Например, в ночь на 19 марта россияне ударили по больнице в Сумам, а до этого из-за обстрела критической инфраструктуры Одессы, горожане остались без света, воды и тепла.

Как сообщалось ранее, по мнению политического эксперта Петра Олещука, заявления Порошенко и его окружения расшатывают государство и звучат в унисон с кремлевскими пропагандистами

Напомним, в феврале СНБО ввел санкции в отношении бывшего президента. Основанием для этого стали действия в ущерб государственным интересам Украины. В частности, возбуждено уголовное дело о государственной измене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством России разрешил "Центрэнерго" покупать уголь у "лднр".