Если у вас цирроз или фиброз, освободят ли от мобилизации
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Диагноз нужно документально подтвердить на ВВК
Непригодными к военной службе могут признать военнообязанные мужчины, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. В частности, речь идет о заболеваниях печени.
"Телеграф" рассказывает, с какими болезнями не мобилизуют. По приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, непригодны к военной службе мужчины, у которых:
- алкогольная болезнь печени;
- токсическое поражение печени;
- печеночная недостаточность.
Также в перечень болезней печени, с которыми не мобилизуют, входят следующие состояния со значительными нарушениями функций:
- Хронические гепатиты — воспалительные процессы в печени, которые продолжаются более шести месяцев. Это могут быть как вирусные гепатиты (B, C, D), так и аутоиммунные формы.
- Фиброз печени – чрезмерное образование соединительной ткани, что приводит к нарушению структуры и функции органа.
- Цирроз печени — необратимое замещение нормальной рубцовой ткани, что нарушает работу печени и является следствием фиброза.
Как подтвердить непригодность к службе
Для освобождения от мобилизации военнообязанный обязан пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности принимается на основании выводов медицинских специалистов, оценивающих степень тяжести заболевания и его влияние на общее состояние здоровья.
Напоминаем, что одним из оснований для освобождения от призыва является заболевание почек и мочеполовой системы. Не мобилизуют мужчину с почечной недостаточностью IV-V стадии, вызванной следующими болезнями:
- гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек;
- нефротический синдром; хронический интерстициальный нефрит;
- острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит;
- хронический первичный пиелонефрит и нефропатию.
Также могут признать непригодным с заболеваниями почек, мочеточников и мочевого пузыря со значительными нарушениями функций.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину без щитовидной железы. Всё зависит от тяжести заболевания.