Если у вас цирроз или фиброз, освободят ли от мобилизации

Диагноз нужно документально подтвердить на ВВК

Непригодными к военной службе могут признать военнообязанные мужчины, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. В частности, речь идет о заболеваниях печени.

"Телеграф" рассказывает, с какими болезнями не мобилизуют. По приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, непригодны к военной службе мужчины, у которых:

алкогольная болезнь печени;

токсическое поражение печени;

печеночная недостаточность.

Также в перечень болезней печени, с которыми не мобилизуют, входят следующие состояния со значительными нарушениями функций:

Хронические гепатиты — воспалительные процессы в печени, которые продолжаются более шести месяцев. Это могут быть как вирусные гепатиты (B, C, D), так и аутоиммунные формы.

Фиброз печени – чрезмерное образование соединительной ткани, что приводит к нарушению структуры и функции органа.

Цирроз печени — необратимое замещение нормальной рубцовой ткани, что нарушает работу печени и является следствием фиброза.

Как подтвердить непригодность к службе

Для освобождения от мобилизации военнообязанный обязан пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности принимается на основании выводов медицинских специалистов, оценивающих степень тяжести заболевания и его влияние на общее состояние здоровья.

Напоминаем, что одним из оснований для освобождения от призыва является заболевание почек и мочеполовой системы. Не мобилизуют мужчину с почечной недостаточностью IV-V стадии, вызванной следующими болезнями:

гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек;

нефротический синдром; хронический интерстициальный нефрит;

острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит;

хронический первичный пиелонефрит и нефропатию.

Также могут признать непригодным с заболеваниями почек, мочеточников и мочевого пузыря со значительными нарушениями функций.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину без щитовидной железы. Всё зависит от тяжести заболевания.