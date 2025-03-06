Где будут проходить мирные переговоры Украины и России. ИИ назвал наиболее вероятные варианты

В списке есть Минск и не только

Тема переговоров Украины и России бурно обсуждается в сети, вызывая немало вопросов. Многих волнует не только когда могут состояться переговоры, но и где именно они пройдут.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом, какая же страна может выступить плацдармом для мирных переговоров. Заметим, что пока точное место не выбрано, как и дата переговоров, однако, анализируя информацию по сети, ИИ рассказал, где они теоретически могли бы состояться.

Grok – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI американского миллиардера Илона Маска. Он был создан по его инициативе в ответ на ChatGPT чат-бот от OpenAI.

Минск, Беларусь

Столица Беларуси несколько раз называлась Кремлем как "лучшее место" для переговоров с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз отмечал, опираясь на площадку Минских соглашений 2014-2015 годов, что это хорошее место для встречи. ИИ акцентирует внимание, что фактически Минск географически удобен для обеих сторон. Именно поэтому самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко несколько раз называл столицу "нейтральной территорией для создания мира". Но не следует забывать, что для Украины, США и Европы Минск неподходящий вариант из-за близких связей России и Беларуси. Поэтому считать этот город "нейтральной площадкой" не корректно.

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Этот город уже несколько раз фигурировал в разговорах о мирных переговорах Украины и России. В феврале 2025 года в Эр-Рияде встретились американская и российская делегация без участия Киева, что возмутило Украину и Европу. По словам ИИ, Саудовская Аравия в этой войне действительно может выступать нейтральной площадкой, она неоднократно позиционировала себя как посредника в глобальных конфликтах. К тому же у страны одинаково хорошие отношения с США и Россией. Если Штаты будут играть ведущую роль в избрании места для переговоров, Эр-Рияд имеет все шансы.

Стамбул, Турция

Еще в 2022 году, когда проходили первые раунды переговоров Украины и РФ, Стамбул выступал нейтральной площадкой. А президент страны Реджеп Эрдоган неоднократно отмечал свое миротворчество и нейтральность. Членство Турции в НАТО может стать плюсом для Украины, также Стамбул поддерживает хорошие рабочие отношения с Москвой. Поэтому, по сути, Стамбул неплохой компромисс для обеих сторон.

Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Женева – традиционная нейтральная площадка для мирных переговоров. Однако введенные против РФ санкции могут оттолкнуть Кремль от этого варианта. Кроме того, Россия в известной степени считает подходящим местом Абу-Даби. ОАЭ имеют нейтральный статус в войне с Украиной, но их принадлежность к НАТО может оттолкнуть Кремль.

Наиболее вероятное место мирных переговоров

По мнению Grok, наиболее вероятным местом мирных переговоров является Стамбул. Во-первых, Турция уже имеет успешный прецедент переговоров по военному конфликту. Во-вторых, эта страна довольно умело балансирует между обеими сторонами войны, поровну поддерживая каждую. Таким образом, Эрдоган показывает свою нейтральность. В-третьих, США и президент Дональд Трамп неоднократно отмечали, что площадкой для переговоров должна выступать страна, не являющаяся прямым участником войны.

Анализируя это, ИИ говорит, что Турция – идеальный вариант. Минск вряд ли станет мирным плацдармом из-за связей с Москвой. А Саудовская Аравия может стать запасным вариантом, если Стамбул по каким-то причинам "выйдет из игры".

Grok отмечает, что окончательное решение по месту переговоров будет зависеть от того, кто именно инициирует встречу. И сейчас США показывают миру, что это они. Остается открытым вопрос, подойдет ли предложенный вариант Украине и России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно президент Украины Владимир Зеленский летал в Турцию на встречу с Эрдоганом.